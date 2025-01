Decentralizace energetického systému je receptem na záchranu v době války i po ní

12.08.2024 Energetický gigantismus na Ukrajině se v podstatě přežil. Přestavujeme národní energetický systém na novém základě.

Státní banky začaly uzavírat úvěrové smlouvy na instalaci distribuovaných výrobních zařízení. Konkrétně Oschadbank oznámila poskytnutí prvního zvýhodněného úvěru v rámci aktualizovaného programu „Dostupné úvěry 5-7-9 %“ soukromému podniku na instalaci plynové pístové elektrárny o výkonu 2,5 MW. Energetická gigantománie – zaměření na výstavbu velkých energetických zařízení – tak na Ukrajině v podstatě zastarala. Ruská agrese ukázala zranitelnost systému postaveného na tomto principu.

Jako o záchraně hovoří odborníci o decentralizaci výroby elektřiny, výstavbě stovek či dokonce tisíců nízkoenergetických zdrojů, které pomohou předejít negativním scénářům v budoucnu a alespoň trochu podpoří energetickou soustavu (kvůli nedostatku času a zdrojů na rozvoj) v nadcházející zimě. O tom se hovořilo minulý týden na konferenci „Decentralizovaná výroba elektřiny. Nové příležitosti pro podniky a obce“ v Kyjevě, pořádané pod záštitou NPC Ukrenergo.

Rozptýlení kapacity jako odpověď na Putinův energetický teror

Pro boj se současným problémem zásobování energií nestačí, aby Ukrajina obnovila nepřítelem zničenou infrastrukturu, je třeba rozvíjet novou decentralizovanou výrobu. Volodymyr Kudryckij, předseda představenstva NPC Ukrenergo, během konference zdůraznil, že tato cesta nemá alternativu.

Připomněl, že doposud zemi dodával energii malý počet velkých tepelných, vodních a jaderných elektráren. Od roku 2022 se tato zařízení stala žádoucím cílem nepřátelských úderů. Koneckonců dvě nebo tři rakety mohou okamžitě vyřadit velmi velkou kapacitu.

„Jediný způsob, jak vybudovat udržitelný, bezpečnější a odolnější energetický systém, je tedy postavit 200 elektráren o výkonu 5 MW namísto jedné elektrárny o výkonu 1000 MW. To znamená, že by mělo dojít k decentralizaci na úrovni výroby. Navíc její vyrovnávací segment – výroba, která tradičně po desetiletí zajišťovala manévrovatelnost ukrajinské energetické soustavy, její schopnost vyrobit tolik elektřiny, kolik spotřebitel v daném okamžiku potřebuje,“ uvedl Kudryckij.

Podle něj je decentralizovaná výroba v podstatě jedinou možnou dlouhodobou odpovědí na ruské útoky. Vždyť ke zničení stovek či tisíců malých elektráren jsou potřeba desítky tisíc raket.

Příkladem je provoz elektrické přenosové soustavy. Před válkou bylo na Ukrajině více než sto kmenových rozvoden a téměř 30 000 distribučních rozvoden na úrovni regionálních energetických společností.

„Je tedy jasné, proč Rusové soustřeďují své raketové údery na výrobní zařízení. Je jich prostě méně a údery na ně jsou bolestivější. Koneckonců je snazší obnovit elektrické vedení i po rozsáhlých útocích pomocí obchvatových tras,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Ukrenergo.

Kromě toho se energetikům díky mezinárodním partnerům podařilo nashromáždit množství vybavení a dílů na opravu poškozeného elektrického vedení. Navíc je snazší fyzicky chránit rozvodny – alespoň před nepřímými zásahy – než velké elektrárny.

„Kromě decentralizace a výstavby nových energetických zařízení decentralizujeme takříkajíc i systém vlastníků výroben. To znamená, že nepotřebujeme pouze postavit velké množství elektráren, ale musíme zajistit velké zastoupení hráčů na energetickém trhu. To zajistí vysoce konkurenční a transparentní trh s elektřinou. Na trhu, kde existuje silný hráč, který pokrývá základní zatížení (Energoatom), bude velký počet společností pomáhat s vyrovnáváním ve špičkách. Ne 3-5, ale několik desítek, ideálně několik stovek,“ dodal úředník.

Pak podle něj budeme chráněni nejen před ničivým dopadem nepřátelských útoků na energetický systém, ale také před cenovou manipulací a monopolním ovlivňováním trhu.

Naši mezinárodní partneři toto hodnocení sdílejí. Podle Dirka Buschleho, zástupce ředitele sekretariátu Energetického společenství, je decentralizace důležitá nejen pro zajištění odolnosti ukrajinského energetického systému, ale také pro jeho přiblížení evropským standardům, zejména pokud jde o dekarbonizaci a zelenou dohodu. Důležité také je, že vybudování výkonné decentralizované sítě bude jednou z pojistek proti monopolizaci energetického sektoru. Válka zároveň urychlila realizaci těchto úkolů.

„Rozvoj decentralizované výroby je důležitým prvkem změn na Ukrajině. Rozptýlení dříve plně centralizovaného energetického systému není součástí nějakého ideálního „plánu pro budoucnost“. Je to něco, co je třeba realizovat hned teď. A to se již děje. Děláme to společně se všemi ukrajinskými a mezinárodními partnery, kteří jsou připraveni k tomu přispět i ve velmi těžkých válečných časech,“ ujistil Bushle.

Šetřící generace: první taktické kroky a strategie do budoucna

Podle Andrije Geruse, předsedy Výboru Nejvyšší rady pro energetiku, bydlení a veřejné služby, se trend rozvoje distribuované výroby stal pro Ukrajinu zřejmým na konci roku 2022, poté, co nepřítel začal záměrně ničit naši energetickou infrastrukturu. Poslanec připomněl, že koncem ledna 2023 byla v Irpinu instalována jedna z prvních plynových pístových stanic o výkonu 1 MW. Od té doby byly podobné projekty realizovány po celé zemi. I když tempo samozřejmě zdaleka neodpovídá současným a pravděpodobným budoucím výzvám.

„Věřím, že za předpokladu nezbytného regulačního rámce, systému vládních pobídek a samozřejmě finančních zdrojů tyto projekty časem výrazně změní náš energetický systém. V létě 2023 jsme přijali návrh zákona o zelené transformaci elektrizační soustavy, který s takovou normou počítá jako s „aktivním spotřebitelem“, kdy si každý (při splnění nezbytných technických podmínek) může vybudovat výrobnu pro částečné pokrytí vlastních potřeb a přebytky prodávat do sítě. Vidíme, že je po tom poptávka. Mnoho řetězců čerpacích stanic, supermarketů, nákupních center a průmyslových podniků buduje taková výrobní zařízení. V Chmelnyckém se touto cestou vydaly dokonce i nemocnice. A to je také důležitý prvek našeho budoucího decentralizovaného energetického systému,“ je přesvědčen Gerus.

Připustil, že se většinou jedná o nízkokapacitní výrobní zařízení. Ale až takových projektů budou tisíce nebo dokonce desetitisíce, jejich podíl na výrobě elektřiny v zemi bude významný. A co je nejdůležitější, mluvíme o vyrovnávacích schopnostech takové výroby. Vždyť klíčovým problémem, kterému „vděčíme“ za vznik harmonogramů odstávek pro spotřebitele, je právě nedostatečná schopnost společnosti Ukrenergo vyrovnávat výrobu elektřiny v závislosti na úrovni spotřeby v daném čase.

Jak v této souvislosti připomněl Remy Duflot, zástupce vedoucího Delegace Evropské unie na Ukrajině, schopnost Ukrenergo vyrovnávat práci mnoha decentralizovaných výrobců elektřiny vyžaduje mimo jiné velké množství softwaru, inteligentních algoritmů a inteligentních programů. A EU je v tomto ohledu připravena podat Ukrajině pomocnou ruku.

„Je to klíč k dosažení energetické bezpečnosti nyní i v dlouhodobém horizontu, takže dobrá správa a úzká spolupráce s evropskou sítí ENTSO-E jsou pro ukrajinskou energetickou soustavu zásadní. Podporujeme ji také prostřednictvím programů, včetně technické pomoci, abychom zajistili plnou a bezproblémovou integraci ukrajinské sítě,“ ujistil Duflot.

Jde také o investiční podporu rozvoje distribuované výroby, včetně urychlených investic pro naléhavé projekty.

„Podporujeme úsilí o decentralizaci ukrajinského energetického systému v několika oblastech. Například jsme zajistili logistiku pro dodávky tisíců generátorů, transformátorů a dalšího vybavení do země prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU, k němuž Ukrajina přistoupila v loňském roce. Spolu s dalšími dárci financujeme také nákup plynových turbín, plynových pístových jednotek a zařízení pro obnovitelné zdroje energie,“ uvedl zástupce EU.

Je také důležité, že evropští partneři pomáhají urychleně obnovit energetickou soustavu a přiblížit výrobu elektřiny k místům spotřeby v ukrajinských regionech, které jsou nejvíce postiženy ruským ostřelováním. Důraz je kladen na Charkov.

Další oblastí evropské podpory je poskytnutí více než 1 000 mobilních generátorů záchranným složkám k zajištění fungování kritické civilní infrastruktury.

Mezi praktickými kroky na podporu stabilního fungování ukrajinské energetické a další kritické infrastruktury, které poskytuje Energetické společenství, zmínil Dirk Buschle zahájení programu instalace solárních panelů na střechy více než 20 nemocnic a také financování projektů na zajištění nepřetržitého napájení zařízení kritické infrastruktury, včetně vodovodních systémů.

„Zkoumáme také vyhlídky na nákup plynových turbín na mezinárodních trzích, abychom našli zařízení, které bude možné dodat a instalovat na Ukrajině ještě před zimou. Dodatečný objem nové flexibilní výrobní kapacity bude významným příspěvkem k energetické bezpečnosti země v nadcházející zimě a také důležitým prvkem budoucího ukrajinského distribuovaného výrobního systému,“ dodal Boucher.

Mezi ukrajinskými projekty Skupiny Světové banky, které účastníkům konference představil Bob Som, regionální ředitel WB pro východní Evropu, je i financování instalace kogeneračních jednotek pro města, které pomohou vyrábět elektřinu a teplo během nadcházející zimy. Po skončení topné sezóny pomohou také se zásobováním těchto obcí elektřinou.

„Je velmi důležité, aby obce měly dostatek prostředků na instalaci a provoz těchto zařízení. Druhým prvkem v nejbližší době je, že IFC (Mezinárodní finanční korporace, člen skupiny WB – pozn. red. Jako další prvek projednáváme myšlenku zavedení leasingového modelu pro distribuovanou výrobu. Chápeme, že to vyžaduje pojištění válečných rizik, dotace atd. Čekají nás velmi obtížná rozhodnutí. Naše týmy jsou však připraveny diskutovat a zkoumat tuto otázku společně s ukrajinskými a mezinárodními partnery,“ ujistil Som.

Ve střednědobém horizontu jde podle něj o zvýšení investic do životního prostředí, včetně decentralizovaných obnovitelných zdrojů a skladování.

Investice do energetiky: udržení energetického systému a výnosy pro investory

Téměř všichni účastníci diskuse zároveň uznávají, že samotný ukrajinský rozpočet a mezinárodní dárci nebudou stačit na obnovu naší energetické infrastruktury, která byla zničena Ruskem, a především na vybudování nového decentralizovaného výrobního systému. Úkolem je právě teď aktivně přilákat soukromé investice do tohoto odvětví.

„Je jasné, že investice mohou přijít pouze tehdy, pokud mohou přinést pozitivní obchodní výsledky. Proto je důležité, aby ceny výrobců pokryly alespoň jejich běžné náklady. Pomohou nedávná opatření na podporu průmyslových a energetických investic na Ukrajině, jako je osvobození od daně z pozemků, dovozních cel a daní z dodávek důležitých zařízení. A my doufáme, že společnosti plně využijí příležitosti investovat do své vlastní energetické bezpečnosti a do energetické bezpečnosti své země,“ řekl Remy Duflot.

Podle Boba Soma bude IFC spolupracovat se soukromým sektorem na projektech výstavby nových pobřežních větrných elektráren o celkové kapacitě 350 MW na západní Ukrajině, které jsou podpořeny částečnými zárukami EU.

„Kromě toho se připravuje mechanismus sdílení rizik na podporu střednědobé a dlouhodobé kapitalizace. A konečně skupina WB uvažuje o vytvoření finančních mechanismů, které by pomohly zvýšit kapacitu obnovitelných zdrojů energie a systémů skladování energie na Ukrajině za účasti soukromého sektoru. To je však spíše poválečný úkol,“ dodal Som.

Obecně lze podle Volodymyra Kudryckého říci, že k vybudování energetické soustavy odolné proti případným nepřátelským útokům potřebuje Ukrajina v příštích letech vybudovat více než 12 GW výkonu, což si vyžádá 12-13 miliard eur (to je bez započtení obnovy velkých výrobních zařízení, o jejichž obnově bude rozhodnuto);

„Aby měla Ukrajina energetickou soustavu odolnou vůči nepřátelským útokům, potřebuje v příštích letech vybudovat nejméně 4 GW nových větrných elektráren, 3,8 GW solárních elektráren, 1,4 GW výrobních kapacit na plyn, 1,1 GW nových TČ na biopaliva a 0,8 GW zařízení na skladování energie. Na vybudování toho všeho potřebujeme zhruba 12-13 miliard eur,“ uvedl generální ředitel společnosti Ukrenergo.

A to není možné bez přilákání soukromých investic. Proto jsou zapotřebí ekonomické předpoklady, aby se podniky a obce zajímaly o budování nového decentralizovaného energetického systému. Takové podmínky může podle úředníka pomoci vytvořit zavedení mechanismu dlouhodobých aukcí na nákup podpůrných služeb pro vyrovnávání energetické soustavy. Ty byly oznámeny v průběhu konference. Společnost Ukrenergo naplánovala první aukce na 15. a 22. srpna.

Tento týden se například uskuteční aukce na službu nakládky a vykládky vysokou rychlostí – do 15 sekund. Jde o připravenost elektrárny podpořit systém okamžitě na pokyn dispečera.

„Požadavek je 99 MW. Jedná se o primární regulaci. Systémy skladování energie se budou moci účastnit aukcí. Ukrenergo je připraveno za takovou službu zaplatit až 33 EUR za MW, zatímco v zemích EU stojí taková služba až 1,5-3 EUR,“ upřesnil Kudryckij.

Druhá aukce, která se uskuteční 22. srpna, se týká služby nakládky a vykládky v automatickém režimu rychlostí 15 minut. Poptávka činí 1 000 MW: 579 MW pro službu nakládání, tj. schopnost nových elektráren podpořit síť zvýšením výkonu, a 421 MW pro symetrickou rezervu. Cena za takovou službu se bude pohybovat od 24 do 33 eur (v EU je to v současnosti do 11 eur – pozn. red.). Aukce se mohou zúčastnit majitelé plynových pístových elektráren, plynových turbín a elektráren na biomasu.

Podle podmínek aukce jsou doplňkové služby nakupovány na 1826 dní – od 1. října 2025 do 30. září 2030.

„S vítězi aukcí nabízíme fixní smlouvu v eurech na pět let, počínaje koncem září 2025. Během tohoto roku musí vítězové vybudovat kapacitu schopnou vyrovnávat energetickou soustavu. Částka, kterou platíme, je mnohonásobně vyšší než v zemích EU, protože máme obrovský deficit takových stanic,“ vysvětlil Kudryckij.

Pokud jde o komerční přínos pro potenciální investory, společnost Ukrenergo spočítala, že investice se vrátí za 3 až 4 roky.

„Pravidla aukcí jsou napsána tak, že rozhodující vliv na výsledek má princip hospodářské soutěže: nikdo neurčuje ceny a tarify silou. Vše bude záviset na výsledcích aukce. Zároveň neexistují žádné umělé překážky, takže k aukcím bude mít přístup velké množství hráčů. Nicméně existují záruky, které zajistí, že se aukce zúčastní ti, kteří mají skutečně vážné úmysly a schopnosti vybudovat novou generaci,“ dodal Andriy Gerus.

Předpovídá vážnou konkurenci během výběrového řízení. Odhaduje, že v důsledku toho by náklady na doplňkové služby mohly klesnout až o 40-50 %.

Poslanec také zmínil jeden z klíčových problémů odvětví (po zničení infrastruktury) – otázku dluhů na vyrovnávacím trhu s elektřinou. Podle Geruse bylo do jednoho z návrhů zákonů připravovaných k projednání ve druhém čtení doplněno ustanovení o částečném využití prostředků, které společnost Ukrenergo nashromáždila prodejem přístupu k přechodovému bodu pro vývoz a dovoz elektřiny v aukcích, na úhradu těchto dluhů. Polovina těchto peněz bude použita na úhradu dluhů na vyrovnávacím trhu a polovina na vypořádání mezi státním podnikem Garantovaný výkupce a vlastníky OZE.

Během konference „Decentralizovaná výroba elektřiny. Nové příležitosti pro podniky a komunity“ byl rovněž oznámen budoucí mechanismus dlouhodobého výkupu elektřiny založený na dlouhodobých smlouvách, které umožní čerpat bankovní úvěry ve fázi realizace projektu. EBRD a Energetické společenství v současné době pracují na přípravě takového nástroje.

Diskutovali jsme také o možnosti rozšíření programu Dostupné půjčky 5-7-9 % se zaměřením na obnovu a rozvoj ukrajinského energetického sektoru. První kroky již byly podniknuty.

Vladyslav Obuch, Kyjev

https://www.ukrinform.ua/rubric-vidbudova/3894379-decentralizacia-energosistemi-recept-poratunku-v-umovah-vijni-i-ne-tilki.html