Musk a Ramaswamy hájí víza pro zahraniční pracovníky

‚Pokud chcete, aby váš TÝM vyhrál mistrovství, musíte najmout špičkové talenty, ať už jsou kdekoli,‘ napsal Musk. Poté, co Elon Musk a Vivek Ramaswamy tento týden na sociální platformě X zveřejnili příspěvky podporující rozšíření vízového programu pro zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků narozených v zahraničí, čelili tito dva technologičtí miliardáři reakci příznivců zvoleného prezidenta Donalda Trumpa ohledně toho, jak by tento program fungoval v rámci imigračního programu nové administrativy.

Musk a Ramaswamy, kteří mají v příštím roce vést Trumpovo nové ministerstvo pro vládní efektivitu, oslavovali společnosti využívající k najímání pracovníků víza H-1B, což je program, který umožňuje zaměstnavatelům najímat neimigranty narozené v zahraničí ve specializovaných profesích a poskytuje těmto pracovníkům přístup k vízu jako podmínku jejich pracovní pozice.

Oba argumentovali tím, že technologické společnosti, včetně Muskovy, jsou při svém provozu závislé na zahraničních pracovnících, což vyvolalo debatu mezi Trumpovými příznivci na Muskově sociální síti X. Zatímco zvolený prezident ve svém prvním funkčním období přístup k vízům pro zahraniční pracovníky omezoval a v minulých prohlášeních je kritizoval, jeho kampaň v roce 2024 naznačila otevřenost k udělování některých víz H-1B pracovníkům narozeným v zahraničí, kteří vystudují univerzitu v USA.

Musk ve svém příspěvku na X z 25. prosince naznačil, že Spojené státy potřebují „zdvojnásobit“ počet pracujících inženýrů, protože zemi chybí „super talentovaní inženýři“ a počet „super motivovaných“ lidí v zemi je příliš nízký.

„Představte si to jako profesionální sportovní tým: pokud chcete, aby váš TÝM vyhrál šampionát, musíte získat špičkové talenty, ať už jsou kdekoli. To umožňuje celému TÝMU vítězit,“ napsal Musk a dodal, že jeho společnosti by „raději najímaly Američany … protože je to MNOHEM jednodušší než procházet neuvěřitelně bolestivým a pomalým procesem udělování pracovních víz“ v jiném příspěvku z téhož dne.

„Mám na mysli přivedení prostřednictvím legálního přistěhovalectví ~0,1 % nejlepších inženýrských talentů, což je nezbytné pro to, aby Amerika i nadále vítězila,“ uvedl Musk ve čtvrtečním příspěvku. „Přemýšlet o Americe jako o profesionálním sportovním týmu, který dlouhodobě vyhrává a chce vyhrávat i nadále, je správná myšlenková konstrukce.“

Ramaswamy, který je první generací amerických občanů poté, co jeho rodiče emigrovali z Indie, se přidal na obranu Muska a amerických společností, které hledají pracovní sílu v zahraničí, a kritizoval americkou kulturu za její uctívání „průměrnosti před dokonalostí“, přičemž jako důkaz uvedl populární americké sitcomy.

„Nezačíná to na vysoké škole, ale v mládí,“ napsal Ramaswamy ve čtvrtečním příspěvku. „Kultura, která oslavuje královnu maturitního plesu místo šampiona matematické olympiády nebo sportovce místo premianta, nebude produkovat nejlepší inženýry.“

Ramaswamy řekl, že kultura, která oslavuje „Coryho ze seriálu ‚Boy Meets World‘ nebo Zacha & Slatera místo Screeche v ‚Saved by the Bell‘ nebo ‚Stefana‘ místo Steva Urkela v ‚Family Matters‘, nebude produkovat nejlepší inženýry.“

Mnozí Trumpovi příznivci, včetně bývalého poslance Matta Gaetze (R-Fla.), okamžitě kritizovali Muska a Ramaswamyho za jejich prohlášení a naznačovali, že rozšíření programu H-1B by podkopalo snahu nově zvolené prezidentské administrativy upřednostňovat americké pracovníky.

„Přivítali jsme technické bratry, když k nám přiběhli, aby se vyhnuli učitelce ve 3. třídě, která vybírá pohlaví jejich dítěte – a zjevnému ekonomickému úpadku Biden/Harris,“ napsal Gaetz ve čtvrtečním příspěvku. „Nežádali jsme je, aby zkonstruovali imigrační politiku.“

Bývalá velvyslankyně OSN a kandidátka na prezidentku Nikki Haleyová také kritizovala tyto výroky a vyzvala Trumpa, aby se zaměřil na americké pracovníky a ne na ty, kteří se narodili v zahraničí.

„Na amerických pracovnících ani na americké kultuře není nic špatného,“ napsala Haleyová ve čtvrtečním příspěvku. „Stačí se podívat na hranice a uvidíte, kolik lidí chce to, co máme my. Měli bychom investovat a upřednostňovat Američany, ne zahraniční pracovníky.“

Několik demokratů se však Muska a Ramaswamyho vyjádření k programu H-1B zastalo.

„Jak [Elon Musk], tak [Vivek Ramaswamy] mají pravdu, měli bychom vítat elitní inženýry a úžasné inovátory odevšad, aby zde uplatnili svůj talent a učinili Ameriku prosperující,“ napsal ve čtvrtečním příspěvku guvernér Colorada Jared Polis. „Ale přijímání tvrdě pracujících lidí [s] dovednostmi v zemědělství, stavebnictví a pohostinství nám také prospívá.“

Shri Thanedar (D-Mich.), který se přistěhoval z Indie, také obhajoval program víz pro zahraniční pracovníky v pátečním příspěvku.

„Přilákání legálních a talentovaných přistěhovalců do Spojených států prospívá všem a systém musí být zefektivněn a reformován,“ napsal Thanedar.

Vízový program H-1B nabízí každoročně 65 000 vysoce kvalifikovaným pracovníkům z USA status neimigračního pracovníka na konkrétní pracovní místa. Kromě toho uděluje dalších 20 000 víz pracovníkům narozeným v zahraničí, kteří ve Spojených státech dokončili vysokoškolské vzdělání. Musk se do Spojených států přistěhoval jako zahraniční student a později získal pracovní status na základě víza H-1B.