Skrytá rizika bílé pšeničné mouky

Mnoho potravin se vyrábí z bílé pšenice, a přestože jsou oblíbenou stravovací volbou, spoléhání se na tyto produkty může mít dlouhodobě dopad na naše zdraví. Přestože bílá mouka nabízí řadu výhod, měli bychom si být vědomi i nepříznivých účinků, které může mít na naše zdraví. Zařazením celozrnných surovina a potravin do jídelníčku se můžete zbavit se návyku na bílou mouku a změnami ve stravování spolu s výběrem správných alternativ bohatých na živiny můžeme dosáhnout výrazného zlepšení svého zdraví.

V některých případech může být lepší volba bílé mouky, protože výrobky z bílé mouky mají jemnější a hladší chuť, a proto jsou výhodné pro výrobu řady oblíbených potravin, například jako vánoční cukroví a sušenky, cukrářské výrobky, nudle apod. Vzhledem k tomu, že při zpracování bílé mouky jsou z pšenice odstraněny všechny otruby a klíčky, obsahuje méně vlákniny, a je proto snadněji stravitelná než celozrnné potraviny. Pro osoby se slabším trávicím systémem, jako jsou děti, starší lidé nebo lidé s citlivým trávicím traktem, je bílá mouka mírnější volbou. Bílá mouka má také delší trvanlivost a lépe se skladuje, protože obsahuje méně tuku a vody. A tím výhody bílé mouky v podstatě končí.

Nevýhody bílé mouky

Nedostatek vitamínu, vlákniny a stopových prvků



Odstraněním otrub a klíčku z pšenice se odstraní také velké množství vitaminů skupiny B, stopových minerálů a vlákniny. Dlouhodobá konzumace výrobků z bílé mouky by mohla vést k nedostatku některých živin, zejména vitaminů skupiny B, železa a hořčíku. Právě odstranění zdánlivě zbytečné slupky má za důsledek, že s moukou tělo nepřijme právě ty vitamíny a další látky, které podporují vyšší metabolismus a spalování sacharidů. Organismu pak má tendenci přebytečnou energii ukládat do rezervy. Předpoklad tloustnutí po pečivu je tedy zakódován už ve výchozí surovině ochuzené a zdánlivě zbytečné slupky.

Riziko cukrovky

Po konzumaci pečiva z bílé mouky má hladina cukru v krvi tendenci rychle stoupat, což způsobuje, že slinivka břišní musí vylučovat další množství inzulínu, aby pomohla hladinu cukru v krvi potlačit, což má za následek větší výkyvy hladiny cukru v krvi. Pokud je slinivka nucena k nadměrné práci, dříve se vyčerpá a začne ztrácet schopnost produkovat dostatek inzulínu, když je potřeba, což může mít za následek cukrovku 2. typu. Studie prokázala, že ve srovnání se standardními těstovinami mohou těstoviny s nízkým obsahem škrobu a vysokým obsahem vlákniny (obsah škrobu je snížen na přibližně 50 % s přidanou vlákninou) zmírnit zvýšení hladiny glukózy v krvi po jídle u zdravých účastníků a pacientů s diabetem 2. typu.

Nedostatek vlákniny

Vláknina je důležitá pro tělesné zdraví, zejména pro střeva. Může zabránit zácpě a snížit hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Bílá mouka postrádá vlákninu. Lidé, kteří se příliš spoléhají na bílou mouku jako na svou hlavní potravinu, mohou být náchylní k hromadění tuku a mají vyšší riziko obezity. Mohou se u nich vyvinout i další metabolické syndromy, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cukru v krvi, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu, která je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění (KVO) a zvyšuje výskyt aterosklerózy a srdečních chorob.

Metaanalýza publikovaná v časopise „Food & Function“ zahrnující 1,6 milionu osob v roce 2023 . zjistila, že větší rozmanitost a vyšší celkový příjem vlákniny v potravě, včetně obilné, zeleninové, luštěninové, ve vodě rozpustné a ve vodě nerozpustné vlákniny (nikoli však z ovoce), je spojen s nižším rizikem úmrtí ze všech příčin a je také spojen s nižším rizikem úmrtí na KVO. Kromě toho je vyšší příjem celkové vlákniny, včetně vlákniny z obilovin, zeleniny a nerozpustné vlákniny, spojen také s nižším rizikem úmrtí na nádorová onemocnění.

Vhodné náhražky a několik zdravých alternativ

Celozrnná mouka. Celozrnná mouka si zachovává pšeničné otruby a klíčky a je bohatá na vlákninu, vitaminy B a E a stopové minerály, jako je vápník, hořčík, železo a zinek. Může nahradit bílou mouku při přípravě buchet, chleba nebo nudlí. Ve většině receptů, které vyžadovaly bílou mouku lze jít na poměr 50:50. Smíchejte 50 % celozrnné pšeničné mouky s 50 % bílé mouky, abyste zvýšili obsah živin.

Obohaťte chuť. Do celozrnných potravin můžete přidat ořechy, semínka, koření, abyste zlepšili jejich chuť. V některých případech i zeleninu, i tam, kde byste to nečeklai. Vyzkoušejte kynuté houskové knedlíky z použitím celozrnné mouky a do těsta přidejte najemno nakrájenou syrovou červenou papriku. Výsledkem bude nejen zdravější, ale hlavně hezčí knedlík!

Jezte celozrnné a vícezrnné potraviny. U potravin, jako jsou nudle a chléb, máte na výběr z mnoha druhů obilovin: hnědá rýže, quinoa, pohanka atd. Celá zrna jsou bohatá na vlákninu a živiny. Studie Harvardovy univerzity z roku 2022 analyzovala údaje ze tří kohort mužů a žen. Zjistili, že denní příjem celozrnných potravin (16 gramů na porci) zajišťuje snížení rizika ischemické choroby srdeční o 7 %. S výjimkou popcornu byl zvýšený příjem všech ostatních celozrnných potravin spojen s významně nižším rizikem koronárního onemocnění srdce.

Zvýšte rozmanitost vašeho jídelníčku a vyzkoušet různé celozrnné potraviny. Tyto návrhy vám mohou pomoci postupně přejít od závislosti na výrobcích z bílé mouky. Těmito jednoduchými změnami ve stravování spolu s výběrem správných alternativ bohatých na živiny můžeme dosáhnout výrazného zlepšení svého zdraví.