Vlastnictví domu je spojeno s delším životem

Nová studie vědců z Oxfordské univerzity zjistila, že vlastnictví domu v rané dospělosti prodlužuje život Američanů mužského pohlaví narozených na počátku dvacátého století přibližně o čtyři měsíce.

Nová studie zjistila, že vlastnictví domu v rané dospělosti prodlužuje život Američanů mužského pohlaví narozených na počátku dvacátého století přibližně o čtyři měsíce.

Studie publikovaná v časopise Demography, zjistila, že vlastnictví domu je spojeno s 0,36 roku delší průměrnou délkou života černošských Američanů mužského pohlaví, kteří se narodili na počátku dvacátého století, a 0,42 roku u jejich bělošských protějšků.

Dr. Casey Breen řekl: „Moje studie zjistila, že vlastnictví domu má významný pozitivní vliv na délku života. Tyto výsledky naznačují, že sociální politika, která spravedlivě rozšiřuje možnosti vlastnictví domů pro černošské Američany, může pomoci snížit rozdíl mezi průměrnou délkou života černochů a bělochů v USA.“

Podle studie by rozšíření možností vlastnit bydlení pro rasové menšiny mohlo pomoci zmírnit hluboké rasové rozdíly v úmrtnosti, které USA v současné době zažívají.

Studie zdůrazňuje výrazné rozdíly v míře vlastnictví domů ve dvacátém století a odhaluje, že běloši měli téměř dvakrát větší pravděpodobnost, že budou vlastnit dům, než černoši. Systémové historické faktory, včetně otroctví a rasismu, přispěly k omezeným možnostem černošských Američanů – v roce 1940 vlastnilo bydlení méně než 10 % černochů ve věku 18-25 let, zatímco u osob starších 65 let se tento podíl zvýšil na pouhých 40 %.

Studie analyzovala rozdíly v očekávané délce života amerických mužů, kteří vlastnili dům ve věku 24-35 let, a to na základě propojení údajů ze sčítání lidu z let 1920 a 1940 se záznamy o úmrtnosti v rámci sociálního zabezpečení a s využitím strategie identifikace na základě sourozenců.

Přestože vlastnictví domu může v porovnání s nájmem podpořit akumulaci bohatství a je spojeno s lepším zdravím a delším životem, studie zjistila, že hodnota nemovitosti má na střední délku života minimální vliv.

Výzkum také poukazuje na další faktory, které přispívají k prodloužení střední délky života majitelů domů, jako jsou silnější sociální vazby, psychologické výhody vlastnictví domu a lepší životní podmínky.

Dr. Breen dodal: „Tato studie také ukazuje, že existuje významný, statisticky významný rozdíl v očekávané délce života mezi Američany, kteří vlastní svůj domov, a těmi, kteří si ho pronajímají, přičemž majitelé domů v rané dospělosti žijí ve věku 65 let přibližně o šest měsíců déle než ti, kteří si ho pronajímají.“

Studie kontrolovala faktory, jako je dosažené vzdělání, rasa, příjem, rodinný stav a společné rodinné zázemí, a poskytla tak přehled o tom, jak vlastnictví domů v USA ovlivnilo očekávanou délku života ve dvacátém století. Je však důležité poznamenat, že vzorek byl omezen z hlediska pohlaví, etnické příslušnosti, národnosti a historického kontextu a není pravděpodobné, že by byl reprezentativní pro ostatní populace.

Zdroj: Breen, C.F. (2024). The Longevity Benefits of Homeownership: Demografie 2024; 11680975.