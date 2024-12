Virus z čínské laboratoře. To podstatné ze zprávy o vyšetřování pandemie

Podvýbor Sněmovny reprezentantů pro dohled nad koronavirovou pandemií vydal 2. prosince 520stránkovou zprávu, která podrobně popisuje výsledky vyšetřování. Zpráva s ohromujícími podrobnostmi líčí, jak moc vysocí úředníci intrikovali, aby ztížili vyšetřování a zabránili objevení informací: mařili žádosti o svobodu informací, redigovali dokumenty a uváděli novináře v omyl, a to vše ve snaze zlikvidovat „velmi destruktivní konspirační teorii“, že Covid začal únikem z laboratoře.

Zpráva konstatuje, že čínský komunistický režim, agentury americké vlády a někteří členové mezinárodní vědecké komunity se snažili utajit skutečnosti týkající se původu pandemie. „Podle téměř všech vědeckých měřítek, kdyby existovaly důkazy o přirozeném původu, už by se objevily.“

Výbor uvedl, že COVID-19 má biologické vlastnosti, které se v přírodě nevyskytují, a že údaje naznačují, že všechny případy COVID-19 pocházejí z jediného zavlečení do lidského organismu, na rozdíl od předchozích pandemií, kde docházelo k většímu počtu případů šíření.

„Podle téměř všech vědeckých měřítek, kdyby existovaly důkazy o přirozeném původu, už by se objevily,“ uvedl podvýbor pro dohled v prohlášení https://oversight.house.gov/release/final-report-covid-select-concludes-2-year-investigation-issues-500-page-final-report-on-lessons-learned-and-the-path-forward/

PŮVOD COVID-19

COVID-19 se s největší pravděpodobností objevil v laboratoři v čínském Wuhanu. PĚT nejsilnějších argumentů ve prospěch teorie „laboratorního úniku“ zahrnuje:

Virus má biologické vlastnosti, které se v přírodě nevyskytují. Data ukazují, že všechny případy COVID-19 pocházejí z jediného zavlečení do lidí. To je v rozporu s předchozími pandemiemi, kde docházelo k četným přeléváním. Wuhan je domovem přední čínské výzkumné laboratoře SARS, která má za sebou historii provádění výzkumu přínosu funkce při nedostatečné úrovni biologické bezpečnosti. Vědci z Wuhanského virologického institutu (WIV) onemocněli virem podobným COVID na podzim roku 2019, měsíce předtím, než byl na mokrém trhu objeven COVID-19. Téměř podle všech měřítek vědy, pokud by existoval důkaz o přirozeném původu, už by se objevil.

„Vědci by se neměli cenzurovat. Jsme povinni zveřejňovat všechna data. Neměli bychom se rozhodovat, že je lepší, když se veřejnost o tom či onom nedozví. Pokud to začneme dělat, ztratíme důvěryhodnost a nakonec i důvěru veřejnosti.“

Alina Chanová, Odbornice na virové vektorové inženýrství z MIT a Harvardu

PUBLIKACE O PROXIMÁLNÍM PŮVODU

Publikace „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ (Proximální původ viru SARS-CoV-2) – kterou opakovaně použili představitelé veřejného zdravotnictví a média k diskreditaci teorie o úniku z laboratoře – byla vydána na popud Dr. Fauciho, aby prosadil preferované tvrzení, že virus COVID-19 vznikl v přírodě.

Původcem COVID-19 je s největší pravděpodobností laboratorní incident spojený s výzkumem gain-of-function. Současné vládní mechanismy pro dohled nad tímto nebezpečným výzkumem se zvýšenou funkcí jsou neúplné, značně zmatené a nejsou použitelné v celosvětovém měřítku.

Výzkum funkce zisku (anglicky gain of function research, GoFR) je vědní obor lékařského výzkumu, který se zabývá takovým přenosem a růstem mikroorganismů v živých a umělých prostředích (in vivo a in vitro), které vyvíjejí selektivní reprodukční tlak na to, aby u těchto mikroorganismů vznikaly mutace, které by zvýšily jejich virulenci, přenosovost, antigennost a imunogennost. Tento výzkum může též rozšířit specificitu hostitelských organismů nebo jeho buněčných tkání/pletiv (hostitelský trofismus). Účelem tohoto typu výzkumu je odhalit potenciální infekční onemocnění a vyvíjet vakcíny a způsoby léčby.

Speciálně ve virologii a (etio)patogenezi se výzkum zisku funkce zaměřuje na lepší porozumění aktuálních nebo budoucích možných pandemií. V oboru vývoje vakcín se výzkum zisku funkce provádí za účelem získat náskok předvídáním možného chování daného viru a jeho mutací a vyvinutím vakcíny a způsobů léčby před tím, než se daná mutace objeví.

OBSTRUKCE SPOLEČNOSTI ECOHEALTH

Prezident společnosti EcoHealth Dr. Peter Daszak bránil vyšetřování vybraného podvýboru tím, že poskytoval veřejně dostupné informace, instruoval své zaměstnance, aby snížili rozsah a tempo produkce, a dokumenty před jejich zveřejněním upravoval. Dále Dr. Daszak poskytl Kongresu nepravdivá prohlášení.

Společnost EcoHealth – pod vedením Dr. Petera Daszaka – použila peníze amerických daňových poplatníků k usnadnění nebezpečného výzkumu gain-of-function v čínském Wuhanu. Poté, co vybraný podvýbor zveřejnil důkazy o tom, že společnost EcoHealth porušuje podmínky grantu Národního ústavu zdraví (NIH), zahájilo americké ministerstvo zdravotnictví a lidských služeb (HHS) oficiální řízení o vyloučení a pozastavilo společnosti EcoHealth veškeré financování.

Výbor popisuje, jak Peter Daszak, šéf organizace EcoHealth Alliance, přes kterou do Wuhanu proudily peníze amerických daňových poplatníků, údajně uvedl výbor v omyl, pomohl přesunout nebezpečné experimenty do Číny a snažil se zamezit spekulacím, že tyto experimenty vedly k pandemii. Jako sponzor a spolupracovník wuhanské laboratoře měl Daszak povinnost požadovat od vedoucího dotyčné laboratoře Shi Zhengliho přístup k laboratorním zápisníkům a virovým vzorkům, ale podle zprávy výboru tak neučinil.

Reakce WHO na pandemii COVID-19 byla naprostým selháním, protože ustoupila tlaku Komunistické strany Číny a upřednostnila politické zájmy Číny před svými mezinárodními povinnostmi. Navíc nejnovější snaha WHO řešit problémy, které pandemie COVID-19 zhoršila – prostřednictvím „pandemické smlouvy“ – může poškodit Spojené státy.

COVID-19 ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

Úředníci v oblasti veřejného zdraví často šířili protichůdná sdělení, svými reakcemi vytvořenými „na koleně“ a nedostatečnou transparentností přispívali k šíření dezinformací. V nejkřiklavějších příkladech všudypřítomných dezinformačních kampaní bylo federální vládou nespravedlivě démonizováno užívání léků mimo etiketu a teorie o úniku z laboratoře.

Doporučení o sociálním odstupu „6 stop od sebe“ – kvůli kterému byly zavřeny školy a malé podniky po celé zemi – bylo svévolné a nezaložené na vědeckých základech. Během výpovědi za zavřenými dveřmi Dr. Fauci vypověděl, že se toto doporučení „tak nějak samo objevilo“.

Nebyly nalezeny přesvědčivé důkazy, že by masky účinně chránily Američany před COVID-19. Úředníci veřejného zdravotnictví se na účinnost masek vykašlali, aniž by Američanům poskytli vědecké údaje – což způsobilo masivní nárůst nedůvěry veřejnosti.

Dlouhotrvající výluky způsobily nezměrné škody nejen americkému hospodářství, ale také duševnímu a fyzickému zdraví Američanů, přičemž obzvláště negativní vliv měly na mladší občany. Namísto upřednostnění ochrany nejzranitelnějších skupin obyvatelstva donutila politika federálních a státních úřadů miliony Američanů vzdát se klíčových prvků zdravého a finančně zdravého života.

Nařízení bývalého newyorského guvernéra Andrewa Cuoma z 25. března – které nutilo pečovatelské domy přijímat pacienty s pozitivním nálezem COVID-19 – bylo lékařským pochybením. Důkazy ukazují, že pan Cuomo a jeho administrativa se snažili zakrýt tragické následky svých politických rozhodnutí ve zjevné snaze chránit se před odpovědností.

Důkazy naznačují, že pan Cuomo při mnoha příležitostech vědomě a úmyslně poskytl vybranému podvýboru nepravdivá prohlášení o podstatných aspektech newyorské katastrofy v pečovatelském domě COVID-19 a o následném utajování. Výběrový podvýbor předal pana Cuoma ministerstvu spravedlnosti k trestnímu stíhání.

Rychle zavedená cestovní omezení prezidenta Trumpa zachránila životy. Dr. Fauci během přepisu rozhovoru jednoznačně souhlasil s každým cestovním omezením vydaným Trumpovou administrativou. Toto svědectví je v rozporu s veřejným narativem, že cestovní omezení Trumpovy administrativy byla xenofobní.

Administrativa dokonce použila nedemokratické a pravděpodobně protiústavní metody – včetně nátlaku na společnosti provozující sociální média, aby cenzurovaly určitý obsah COVID-19 – v boji proti tomu, co svévolně považovala za dezinformace.

OBSTRUKCE

Výkonná komora státu New York – v současnosti vedená guvernérkou Kathy Hochulovou – redigovala dokumenty, nabízela četná neoprávněná tvrzení o zachování výsad a zadržovala tisíce dokumentů bez zjevného právního základu, aby bránila vyšetřování vybraného podvýboru ohledně selhání bývalého guvernéra Cuoma v období pandemie.

David Morens, hlavní poradce Dr. Fauciho, úmyslně bránil vyšetřování vybraného podvýboru, pravděpodobně opakovaně lhal Kongresu, nezákonně smazal federální záznamy COVID-19 a sdílel neveřejné informace o grantových procesech NIH s prezidentem EcoHealth Dr. Peterem Daszakem.

Část vědeckého establishmentu se stále snaží cenzurovat některé vědce a chránit jiné, kteří nespolupracují, aby nám pomohli pochopit, jak virus zabil více než 20 milionů lidí. To je strategie, která se určitě vymstí.

Podle mnoha pozorovatelů celá epizoda odhalila temnou stránku vědy, kdy skupinové myšlení, politické sympatie a propaganda převážily nad rozumem a důkazy. Jak se minulý týden vyjádřil Alex Washburne, jeden z odborníků na virové epidemie, který s Daszakem před pandemií soupeřil: „Bujaré šíření takto motivovaného uvažování ve vědě podkopává vše, od důvěry ve vědu až po kvalitu našeho vědeckého podniku.“

Podobný názor zastává i virolog Simon Wain-Hobson z Pasteurova ústavu v Paříži: „Veřejnost žízní po vědě a nemůže se jí nabažit. Chtějí jen vědět trochu víc o tom, co víme. To není velký požadavek. Kdykoli evokujete pandemickou připravenost nebo cokoli jiného vědeckého, necenzurujte právo na svobodu slova a myšlení. Nikdy.“