Kdy se na Marsu slaví Nový rok?

„Šťastný nový rok! Marťanský nový rok přichází s jarní rovnodenností na Rudé planetě. Vysvětlení, proč tomu tak je, vyžaduje hluboký ponor do nebeské mechaniky a do historie vzniku pozemského kalendáře.

Možná se vám zdá, že je na oslavy nového roku o několik týdnů dříve, ale to jen proto, že jste pozemšťané: Na 12. listopadu 2024 připadá nový rok pro Mars, kdy se v kalendáři otočí list z 37. na 38. rok.

Proč by někdo vybíral 12. listopad jako Nový rok pro Mars? A proč naše oficiální počítání marťanského času stanovuje pro eony starou rudou planetu teprve 38. rok? Odpověď je kombinací přírodních cyklů a lidské potřeby nastolit řád prostřednictvím poněkud svévolného měření času – podobně jako na Zemi.

Na naší planetě se ve většině zemí používá gregoriánský kalendář. Ten byl poprvé přijat v roce 1582 (i když trvalo poměrně dlouho, než se rozšířil po celém světě) a jedná se o standardní dvanáctiměsíční kalendář – každý rok má 365 dní, přičemž každý čtvrtý rok se přidává jeden den navíc („přestupný“ rok). Gregoriánský kalendář začíná 1. ledna jako pozůstatek svého předchůdce, juliánského kalendáře Římské říše; na počest boha Januse vyhlásil Julius Caesar tento den za první den roku.

Jako astronom bych si možná přál, abychom první den roku označovali datem s nějakým astronomickým významem. Problém je v tom, že Země si tvrdošíjně odmítá hrát s jakýmkoli organizovaným kalendářem. Například dráha naší planety kolem Slunce má tvar elipsy neboli oválu. To znamená, že existuje časový okamžik, kdy je Slunci nejblíže, kterému říkáme perihelium. To se zdá být přirozeným datem pro začátek nového roku.

Tvar oběžné dráhy Země se však každý rok nepatrně mění kvůli gravitačnímu vlivu ostatních planet, což mění přesný čas perihelia. Další změnu v načasování perihelia způsobuje Měsíc, který se přetahuje o naši planetu, a tak se při společném oběhu kolem Slunce trochu kýve. Díky tomu je perihelium neprakticky komplikovaným začátkem kalendáře, přestože perihelium také připadá na leden. (Afélium – kdy je Země nejdále od Slunce – nastává v červenci.)

Pokud víte o astronomii trochu víc, můžete zkusit označit nový rok rovnodenností nebo slunovratem. Tato data vycházejí z axiálního sklonu Země, což je zhruba 23stupňový sklon naší planety vůči rovině její oběžné dráhy (proto vždy vidíte nakloněné školní glóby na stojanu). Například červnový slunovrat nastává, když je severní pól planety nejvíce nakloněn ke Slunci, což se děje každý rok 21. dne nebo přibližně 21. dne tohoto měsíce. (Všimněte si, že pro obyvatele jižní polokoule je to v zimě, a proto se astronomové vyhýbají označení „letní slunovrat“).

„Astronomové dávají přednost měření všeho na obloze vzhledem k březnové rovnodennosti, které se také říká jarní („vztahující se k jaru“) rovnodennost, jako pozůstatek z časomíry zaměřené na severní polokouli. O březnové rovnodennosti lze uvažovat mnoha způsoby, ale astronomové ji považují za okamžik, kdy poloha Slunce na obloze protne nebeský rovník, průmět zemského rovníku na oblohu. To je praktický bod v čase a prostoru, který se používá pro měření, jako je poloha planet a hvězd.

„Ale opět, kvůli měnícímu se tvaru zemské dráhy by bylo použití tohoto bodu k označení nového roku problematické. Kalendářní datum se každý rok mění, což přidává nepřehledné vrstvy chronologické složitosti.

Takže co to všechno má společného s Marsem?

„Na počátku 20. století, kdy lidé začali Mars zkoumat výkonnějšími dalekohledy, jsme viděli, že se na této planetě odehrávají globální změny v souladu s měnící se polohou na její oběžné dráze. Když se pak objevila vynikající pozorování in situ z našich sond vyslaných na Rudou planetu, bylo jasné, že potřebujeme nějaký kalendář Marsu.

„Takový kalendář by se musel velmi lišit od toho našeho. Nejzřejmějším důvodem je to, že Mars je od Slunce vzdálenější a jeden oběh kolem naší hvězdy mu trvá téměř dva pozemské roky; marťanský rok má přibližně 687 pozemských dní!

Marsovský den – říká se mu sol, aby se odlišil od pozemského dne – je také o něco delší než náš pozemský, trvá 24 hodin, 39 minut a 35 sekund. Marťanský rok má přibližně 668 solů.

Tyto rozdíly jsou však ve skutečnosti osvobozující, protože nás osvobozují od našeho historického dědictví svévolných společensko-politických machinací. Na Marsu jsme mohli začít znovu a určit, kdy chceme, aby rok začal v podstatě od nuly.

Proto se planetární vědci rozhodli, že marťanský nový rok bude začínat v době jarní rovnodennosti planety. Stejně jako u Země je rotační osa Marsu vůči jeho oběžné dráze překlopená a Mars má dokonce relativně podobný osový sklon jako Země, tedy asi 25 stupňů. To znamená, že má podobná roční období jako my, což vytváří globální změny, jichž byli dřívější astronomové svědky. Když se na jaře na Marsu zvýší teplota, vznikají prachové bouře a některé se rozrostou natolik, že mohou pokrýt velkou část planety. Nástup léta na dané polokouli ohřívá příslušnou polární ledovou čepičku, která se zmenšuje, protože sublimuje (mění se z pevné látky na plyn).

Proč tedy nepoužít jako výchozí datum rovnodennost? Pokud si musíme vybrat datum, dává toto datum stejný smysl jako všechna ostatní.

Kéž by to bylo tak jednoduché. Oběžná dráha Země kolem Slunce je téměř kruhová a všechna roční období trvají přibližně tři měsíce. Ale oběžná dráha Marsu kolem Slunce je rozhodně eliptická. Když je planeta Slunci nejblíže (v zimě na severní polokouli), je její oběžná rychlost vyšší, než když je nejdále (v severním létě), a v kombinaci s oválným tvarem dráhy to znamená, že roční období mají výrazně odlišnou délku. Severní jaro trvá 194 sólů, zatímco léto 178, podzim 142 a zima 154 sólů.

Tato zvláštní roční období by způsobila, že život na Marsu by byl podivný. Tedy, bylo by to samozřejmě těžké: dusivě řídká atmosféra, vysoká úroveň radiace, absence rychlého a snadného přístupu k zásobám ze Země a tak dále, to vše by nesmírně ztížilo život na Marsu. Ale ten špatný kalendář by byl neustálým zdrojem dalšího rozčilování.

A co číslo roku – bizarní skutečnost, že náš marťanský kalendář zatím pokročil pouze do roku 38? Vědci se rozhodli označit rok 1 jako dobu, kdy v roce 1956 zuřila na povrchu planety obrovská prachová bouře – jedna z nejpozoruhodnějších událostí na jiné planetě během raného kosmického věku. Jarní rovnodennost pro tento marťanský rok nastala 11. dubna 1955, takže tento den je nyní přijímán jako první Nový rok na planetě. Aby to nebylo tak jednoznačné, definovali vědci rok 0 také jako rok začínající předchozí rovnodenností, tedy 24. května 1953. Tím se předešlo podivnostem, jako je tomu u gregoriánského kalendáře, který díky tomu, že nemá rok 0, vytváří podivné situace, jako je například začátek nových století v letech končících 01 místo 00. Například 21. století začalo 1. ledna 2001.)

Když si to všechno dáte dohromady, zjistíte, že rok 38 na Marsu začíná 12. listopadu 2024 podle pozemského gregoriánského kalendáře přibližně v 16:00 koordinovaného světového času neboli UTC (11:00 SELČ). Připravte si klobouky a šampaňské!

A nezapomeňte: až hodiny odbijí nulu, je čas zazpívat si Ares Lang Syne.

Autoři: Phil Plait a Lee Billings

(pozn. Auld Lang Syne je píseň napsaná skotským básníkem Robertem Burnsem na základě podobné básně Roberta Aytona (1570–1638) a starých lidových písní na tradiční skotskou melodii. Jedná se o jednu z nejznámějších písní v anglicky mluvícím světě, ježto je zpívána spolu s tradičním tancem přesně o půlnoci Nového roku. Nicméně protože píseň je ve skotském dialektu, mnoho lidí při zpěvu dělá chyby jak v textu, tak v melodii. Název písně ve volném překladu znamená Staré dobré časy.)