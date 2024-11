Jak Rusko a Irán ovlivnují americké volby

Ruští aktéři vytvořili falešné profily na sociálních sítích vydávající se za občany USA, aby nasměrovali uživatele na tyto falešné zpravodajské weby, a zakoupili reklamy na sociálních sítích, aby zvýšili návštěvnost konkrétních falešných článků na webu s falešnými zprávami. PSA zdůrazňuje konkrétní příklady taktiky mezi napodobování národních médií, jako jsou The Washington Post a Fox News, a vytváření neautentických zpravodajských webů, které se vydávají za legitimní mediální organizace, až po využívání placených influencerů.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Agentura pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury (CISA) vydávají toto oznámení s cílem zvýšit povědomí o snahách zahraničních aktérů hrozeb šířit dezinformace v období před všeobecnými volbami v USA v roce 2024 a pravděpodobně i ve dnech následujících po nich.

Zahraniční aktéři hrozeb vědomě šíří nepravdivá tvrzení a narativy, jejichž cílem je podkopat důvěru Američanů v bezpečnost a legitimitu volebního procesu.

FBI a CISA nemají žádné informace, které by naznačovaly, že by záškodnická kybernetická činnost proti volební infrastruktuře USA narušila integritu informací o registraci voličů, znemožnila oprávněným voličům odevzdat hlasovací lístek, ovlivnila integritu všech odevzdaných hlasovacích lístků nebo narušila schopnost sčítat hlasy či včas předávat neoficiální výsledky voleb. Zahraniční protivníci však mohou používat falešná nebo zavádějící vyprávění, která naznačují opak, aby podpořili své cíle podkopat důvěru americké veřejnosti v demokratické procesy a instituce.

Ačkoli zahraniční operace škodlivého vlivu a dezinformace zaměřené na americké volby nejsou ničím novým, rozšiřování generativních nástrojů s podporou umělé inteligence zhoršuje již existující taktiky.

Generativní nástroje s podporou umělé inteligence snížily bariéru pro zahraniční škodlivé aktéry, aby mohli vést sofistikovanější vlivové kampaně. Jsme svědky toho, že zahraniční aktéři využívají tyto nástroje k vývoji a distribuci přesvědčivějších kampaní syntetických mediálních zpráv a neautentických zpravodajských článků, jakož i syntetických obrázků a deepfakes (video a audio), a to ve větší rychlosti a rozsahu na mnoha platformách v USA i v zahraničí. Cílem těchto snah o vývoj obsahu je podkopat důvěru voličů a přimět nevědomé konzumenty informací k diskusi, sdílení a posilování šíření falešných nebo zavádějících narativů.

Zahraniční aktéři hrozeb používají různé metody, často v tandemu, k vědomému šíření a posilování nepravdivých nebo zavádějících tvrzení o volebních procesech a výsledcích hlasování, včetně nepravdivých tvrzení, že tyto procesy nebo výsledky byly ohroženy škodlivou kybernetickou činností s cílem zpochybnit legitimitu nebo výsledek hlasování. Tito aktéři využívají k šíření a posilování těchto nepravdivých tvrzení komerční firmy, placené ovlivňování, vtipné i nevědomé Američany, veřejně dostupné a temné webové mediální kanály, online deníky, aplikace pro zasílání zpráv, podvržené webové stránky, e-maily, textové zprávy a falešné online osoby na amerických i zahraničních platformách.

V předchozích oznámeních pro veřejnost FBI a CISA upozorňovaly na taktiky, které by mohly být použity při zahraničních operacích škodlivého ovlivňování s cílem podkopat důvěru veřejnosti ve volby. Tato oznámení upozorňovala na to, že zahraniční aktéři využívají veřejně dostupné informace o registraci voličů jako „důkaz“ k nepravdivému tvrzení, že kybernetická operace ohrozila hlasovací systémy nebo změnila výsledky voleb. Podobně mohou zahraniční aktéři hrozeb falešně tvrdit, že ransomware nebo incidenty distribuovaného odepření služby, které ovlivňují volební úřady, mohou mít vliv na bezpečnost nebo přesnost procesů odevzdávání nebo sčítání hlasů.

Ruské snahy o ovlivňování

V rámci boje proti zahraničním aktérům, kteří se snaží zasahovat do amerických voleb a ovlivňovat je, přijalo ministerstvo spravedlnosti (DOJ) ve spolupráci s federálními partnery řadu opatření, jejichž cílem je snížit schopnost ruských aktérů vést tyto kampaně za účelem ovlivňování.

V červenci 2024 ministerstvo spravedlnosti v koordinaci s americkými a mezinárodními partnery odhalilo tajnou ruskou vládou provozovanou farmu botů na sociálních sítích s umělou inteligencí, která využívá specializovaný software k rozsáhlému vytváření fiktivních osob na sociálních sítích. V září 2024 ministerstvo spravedlnosti podniklo kroky k narušení zahraničních kampaní škodlivého vlivu řízených ruskou vládou tím, že zabavilo více než 32 internetových domén kontrolovaných ruskými vládními aktéry škodlivého vlivu. Ministerstvo spravedlnosti rovněž obvinilo zaměstnance ruského státem kontrolovaného média, kteří skrytě financovali a řídili společnost se sídlem v USA, jež nasadila téměř 10 milionů dolarů na šíření proruských narativů americkému publiku.



V průběhu těchto akcí ministerstvo spravedlnosti zabavilo domény webových stránek, které ruské subjekty, jež mají zhoubný vliv, vytvořily a záměrně vytvořily tak, aby vypadaly jako legitimní zpravodajské webové stránky (příklady viz níže). Mnoho ze zabavených domén využívalo „cybersquatting“ – metodu registrace domény, jejímž cílem je napodobit doménu jiné osoby nebo společnosti. Níže uvedené obrázky jsou snímky obrazovek článků vytvořených těmito ruskými vládními subjekty. Tyto příklady zahrnují webové stránky jako „washingtonpost.pm“ a „foxnews.in“, které nejsou skutečnými webovými stránkami deníků Washington Post a Fox News.



Obr 1. webové stránky falešných médií vytvořené ruskou vládou nebo zprostředkovateli, které se falešně vydávají za prominentní americké zpravodajské servery s propagandistickými zprávami a články, aby podpořily zamýšlená sdělení a cíle aktérů hrozby.

Ruští aktéři zlovolného vlivu také vytvořili falešné profily na sociálních sítích, které se vydávaly za občany USA, aby uživatele nasměrovaly na tyto falešné zpravodajské weby, a zakoupili reklamy na sociálních sítích, aby přivedli návštěvnost na konkrétní falešné články na falešném zpravodajském webu. V příloze na konci tohoto dokumentu je uveden souhrn webových stránek, které FBI, ministerstvo zahraničí nebo ministerstvo financí dříve veřejně přisoudily ruským aktérům zlovolného ovlivňování, a také webových stránek a účtů na sociálních médiích, které zpravodajská komunita přisoudila ruským aktérům zlovolného ovlivňování.

Íránské snahy o ovlivňování

Kromě Ruska provádí Írán stejně jako v minulých volebních cyklech vlivové operace, a to i prostřednictvím svého kybernetického aparátu, zaměřené na současné a bývalé americké vládní činitele, členy médií, nevládní organizace a osoby spojené s americkými politickými kampaněmi. Írán pravděpodobně využívá generativní umělou inteligenci a neautentické osoby, aby skryl své karty a pokusil se zasít neshody během volebního cyklu v USA v roce 2024. Dne 27. září 2024 ministerstvo spravedlnosti obvinilo tři íránské státní příslušníky, kteří byli identifikováni jako zaměstnanci Islámských revolučních gard (IRGC), z rozsáhlého hackerského spiknutí zaměřeného na současné i bývalé americké představitele. Tři zaměstnanci IRGC se údajně spolčili za účelem nabourání se do účtů současných a bývalých amerických úředníků, členů médií, nevládních organizací a osob spojených s politickými kampaněmi v USA.

V obžalobě se dále uvádí, že v červnu 2024 se spiklenci IRGC zapojili do operace „hack-and-leak“, při níž se snažili využít materiály ukradené z prezidentské kampaně v USA. Kromě toho FBI, kybernetické velitelství USA, ministerstvo financí a Národní centrum kybernetické bezpečnosti Spojeného království již dříve rozšířily společné poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti, které obsahuje seznam škodlivých domén používaných kybernetickými aktéry pracujícími jménem IRGC, na který je odkaz níže. Zaznamenali jsme také, že íránští aktéři používají podobnou taktiku jako ruští aktéři škodlivého vlivu, kdy vytvářejí neautentické zpravodajské stránky, které se vydávají za legitimní mediální organizace (viz příklad níže).



Obr 2. Webové stránky vytvořené íránskou vládou nebo zprostředkovatelem, které se prezentují jako falešné místní zpravodajské organizace a používají propagandistické zprávy a články k prosazování záměrů a cílů Íránu.

Doporučení

Vyzýváme americkou veřejnost, aby kriticky hodnotila zdroje informací, které konzumuje, a aby vyhledávala spolehlivé a ověřené informace z důvěryhodných zdrojů, jako jsou státní a místní volební úřady. Konkrétně doporučujeme americké veřejnosti přijmout následující opatření:

Vzdělávejte sebe i ostatní o taktice zahraničních operací škodlivého vlivu, včetně využívání generativní umělé inteligence a deep-fakes, a o jejich cíli podkopat důvěru americké veřejnosti v demokratické instituce a procesy v USA. Větší informovanost veřejnosti může pomoci omezit šíření zahraničních kampaní škodlivého vlivu.

Vyhledávejte informace z důvěryhodných, oficiálních zdrojů, jako jsou státní a místní volební úředníci, a před sdílením takových informací ověřujte nahlášená tvrzení prostřednictvím důvěryhodných, oficiálních zdrojů.

Abyste lépe porozuměli tomu, co si prohlížíte, seznamte se se zásadami a pravidly pro citace médií a sociálních médií, které se týkají označování nebo zveřejňování obsahu vytvořeného nebo zfalšovaného pomocí nástrojů generativní umělé inteligence. Při prohlížení obsahu zvažte, kdo jej vytvořil, a hledejte štítky, které mohou obsah identifikovat jako generovaný umělou inteligencí.

Zvažte nahlášení informací týkajících se podezřelé nebo trestné činnosti, včetně šíření vědomě nepravdivých informací týkajících se času, místa nebo způsobu konání voleb, jejichž cílem je zbavit osoby jejich volebního práva, místní pobočce FBI.

Úloha FBI a CISA ve volbách

FBI a CISA úzce spolupracují s federálními, státními a místními volebními partnery a poskytují služby a informace k zabezpečení volebních procesů v USA a zachování odolnosti amerických voleb. FBI je spolu se státními zástupci ministerstva spravedlnosti zodpovědná za vyšetřování a stíhání volebních trestných činů, zahraničních operací škodlivého vlivu a škodlivých kybernetických aktivit zaměřených na volební infrastrukturu a další demokratické instituce USA. FBI nevyšetřuje, neshromažďuje ani neuchovává informace o amerických osobách výhradně za účelem monitorování činností chráněných prvním dodatkem. CISA jako odvětvová agentura pro řízení rizik v oblasti volební infrastruktury je vedoucím orgánem federální vlády pro spolupráci s vlastníky a provozovateli kritické infrastruktury, včetně komunity volební infrastruktury, s cílem zajistit bezpečnost a odolnost volební infrastruktury vůči fyzickým a kybernetickým hrozbám.

Hlášení obětí a další informace Vyzýváme veřejnost, aby informace týkající se podezřelé nebo trestné činnosti, včetně šíření vědomě nepravdivých informací týkajících se času, místa nebo způsobu konání voleb, jejichž cílem je zbavit jednotlivce jejich volebního práva, hlásila místnímu terénnímu úřadu FBI (www.fbi.gov/contact-us/field).

Další pomoc při zařazování běžných pojmů a osvědčených postupů, jako je mediální gramotnost, naleznete na následujících webových stránkách:

Protected Voices | FBI

http://www.fbi.gov/investigate/counterintelligence/foreign-influence/protected-voices

#Protect2024 | CISA

https://www.cisa.gov/topics/election-security/protect2024

Foreign Malign Influence Center Newsroom | ODNI

https://www.dni.gov/index.php/fmic-news

Risk in Focus: Generative AI and the 2024 Election Cycle | CISA (Riziko v centru pozornosti: Generativní umělá inteligence a volební cyklus 2024) https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/risk-focus-generative-ai-and-2024-election-cycle

Securing Election Infrastructure Against the Tactics of Foreign Malign Influence Operations | CISA (Zabezpečení volební infrastruktury před taktikou zahraničních operací škodlivého ovlivňování)

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/securing-election-infrastructure-against-tactics-foreign-malign-influence-operations

Joint Cybersecurity Advisory: State Sponsored Russian Media Leverages Meliorator Software for Foreign Malign Influence Activity | FBI (Společné poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti: Ruská média sponzorovaná státem využívají software Meliorator pro zahraniční aktivity škodlivého ovlivňování)

https://www.ic3.gov/Media/News/2024/240709.pdf

Joint Cybersecurity Advisory: Iranian Cyber Actors Targeting Personal Accounts to Support Operations | FBI (Společné poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti: Íránští kybernetičtí aktéři se zaměřují na osobní účty, aby podpořili operace)

https://www.ic3.gov/Media/News/2024/240927.pdf

FBI and CISA Public Service Announcement

Další oznámení služeb v rámci volebního cyklu 2024

Just So You Know: False Claims of Hacked Voter Information Likely Intended to Sow Distrust of U.S.

Elections | FBI, CISA (Falešná tvrzení o nabouraných informacích o voličích měla pravděpodobně za cíl zasít nedůvěru ve volby v USA)

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/fbi-and-cisa-release-joint-psa-just-so-you-know-false-claims-hacked-voter-information-likely

Just So You Know: Ransomware Disruptions During Voting Periods Will Not Impact the Security and

Resilience of Vote Casting or Counting | FBI, CISA (Narušení způsobené ransomwarem neovlivní bezpečnost a odolnost při odevzdávání a sčítání hlasů během hlasování)

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/just-so-you-know-ransomware-disruptions-during-voting-periods-will-not-impact-security-and

Just So You Know: DDoS Attacks Could Hinder Access to Election Information, Would Not Prevent Voting |

FBI, CISA (Útoky DDoS by mohly ztížit přístup k informacím o volbách, nezabránily by hlasování)

https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/psa-just-so-you-know-ddos-attacks-could-hinder-access-election-information-would-not-prevent-voting

Opatření federální vlády k narušení zahraničních operací škodlivého vlivu

Justice Department Leads Efforts Among Federal, International, and Private Sector Partners to Disrupt

Covert Russian Government-Operated Social Media Bot Farm | DOJ (Ministerstvo spravedlnosti vede snahu federálních a mezinárodních partnerů a partnerů ze soukromého sektoru o narušení tajné farmy botů na sociálních sítích provozované ruskou vládou)

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-leads-efforts-among-federal-international-and-private-sector-partners

Justice Department Disrupts Covert Russian Government-Sponsored Foreign Malign Influence Operation

Targeting Audiences in the United States and Elsewhere | DOJ (Ministerstvo spravedlnosti narušilo tajnou zahraniční operaci škodlivého vlivu sponzorovanou ruskou vládou, která se zaměřuje na publikum ve Spojených státech a jinde)

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-disrupts-covert-russian-government-sponsored-foreign-malign-influence

Two RT Employees Indicted for Covertly Funding and Directing U.S. Company that Published Thousands of Videos in Furtherance of Russian Interests | DOJ (Dva zaměstnanci RT obviněni ze skrytého financování a řízení americké společnosti, která zveřejnila tisíce videí podporujících ruské zájmy)

https://www.justice.gov/opa/pr/two-rt-employees-indicted-covertly-funding-and-directing-us-company-published-thousands

Three IRGC Cyber ActorsIndicted for ‘Hack-and-Leak’ Operation Designed to Influence the 2024 U.S.

Presidential Election | DOJ (Tři kybernetičtí aktéři IRGCobviněni z operace „hack-and-leak“, jejímž cílem bylo ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2024)

https://www.justice.gov/opa/pr/three-irgc-cyber-actors-indicted-hack-and-leak-operation-designed-influence-2024-us

Aktualizace volební bezpečnosti

– začátek října 2024

– polovina září 2024

– začátek září 2024

– konec července 2024

– začátek července 2024

Příloha A: Webové stránky a účty provozované ruskými aktéry škodlivého vlivu

Následující webové stránky vláda USA buď připisuje ruským aktérům škodlivého vlivu, nebo je považuje za vysoce pravděpodobné, že je provozují. Webové stránky označené hvězdičkou byly již dříve FBI, ministerstvem zahraničí nebo ministerstvem financí veřejně připsány ruským aktérům škodlivého vlivu.



Příloha B: Webové stránky provozované íránskými aktéry škodlivého vlivu

Následující webové stránky vláda USA buď připisuje íránským aktérům škodlivého vlivu, nebo je považuje za vysoce pravděpodobné, že je provozují.



Evenpolitics.com

Savannahtime.com

Westlandsun.com

Niothinker.com

Afromajority.com

Al-saria.com

Zdroj: Know_Foreign_Threat_Actors_Likely_to_Use_a_Variety_of_Tactics.pdf

Číslo upozornění: I-081424-PSA 18. října 2024

Informuje vás o: Zahraniční aktéři pravděpodobně použijí různé taktiky k vývoji a šíření dezinformací během volebního cyklu v USA v roce 2024



