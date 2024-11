Elektrické školní autobusy jsou výhrou pro zdraví i klima

Budoucnost elektrických školních autobusů vypadá jasně. V roce 1925 připevnil maloměstský prodejce vozů Ford v Georgii Albert Luce dřevěný vagon na horní část rámu modelu T a prodal ho majiteli cementárny, který chtěl zajistit přepravu svých dělníků. Z nápadu se vyvinul podnik a o téměř sto let později se společnost známá jako Blue Bird Corp. stala jedním z největších výrobců školních autobusů v zemi.

Aby si však udržela náskok, Blue Bird se opět transformuje. Společnost přesouvá větší část svého podnikání na elektrické školní autobusy, i když nadále vyrábí stejné modely s dieselovým pohonem, které vozily děti do školy po celé generace.

Nový přístup společnosti Blue Bird – a jejích konkurentů – je zčásti způsoben nečekaným přílivem peněz, které Bidenova administrativa nasměrovala do tohoto odvětví.

Dvoustranický zákon o infrastruktuře poskytl školským obvodům 5 miliard dolarů na nákup nových autobusů pod dohledem EPA. A zákon o snižování inflace věnoval další miliardy dolarů na granty a daňové pobídky pro továrny a závody na výrobu baterií.

Bipartisan Infrastructure Law, jak byl přijat v zákoně o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti ( Investment and Jobs Act), povoluje až 108 miliard dolarů na veřejnou dopravu – největší federální investice do veřejné dopravy v historii země.

Zástupci průmyslu však tvrdí, že přechod na elektrickou dopravu probíhal ještě před nástupem prezidenta Joea Bidena do úřadu. Z tohoto důvodu jsou prý optimističtí, že přechod bude pokračovat bez ohledu na to, kdo v listopadu vyhraje Bílý dům – i když mezi viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a bývalým prezidentem Donaldem Trumpem je v podpoře elektrifikace zřetelný rozdíl.

„V tomto oboru budeme působit ještě dlouho,“ řekl Albert Burleigh, viceprezident pro alternativní paliva společnosti Blue Bird.

Společnost očekává zdvojnásobení prodeje e-busů z 546 v roce 2023 na 1 125 v roce 2025. A nová řada by mohla do roku 2027 tvořit až 40 % prodejů společnosti – 4 000 až 5 000 autobusů z celkových 11 000 až 12 000 prodejů.

Dva největší konkurenti společnosti Blue Bird, Thomas Built Buses a IC Bus, se také aktivně připravují na trh s elektrickými autobusy.

Společnost Thomas Built, vlastněná koncernem Daimler, má továrnu v High Pointu v Severní Karolíně a na začátku letošního roku prodala svůj tisící elektrobus. Společnost v roce 2022 přidala ve svém závodě třetí směnu, aby dokázala udržet krok s poptávkou, a v roce 2023 zřídila poradenský tým, který má zákazníkům pomáhat s plánováním elektrických autobusů.

A společnost IC Bus – která sídlí v Tulse ve státě Oklahoma a je vlastněna divizí Traton společnosti Volkswagen – tvrdí, že školní autobusy jsou pro elektrifikaci přirozenou volbou.

„Díky definovaným trasám a centrálnímu depu jsou školní autobusy ideální pro přechod na elektrický pohon,“ uvádí společnost na svých webových stránkách.

Odvětví elektrobusů začalo v USA v roce 2014, kdy několik kalifornských školních obvodů začalo nakupovat elektrobusy, aby splnily státní požadavky na emise, uvádí zpráva World Resources Institute.

Další podnět přišel v roce 2016, kdy Volkswagen souhlasil se zaplacením 14,7 miliardy dolarů za urovnání obvinění, že podváděl při vykazování emisí.

Na základě dohody bylo jednotlivým státům přiděleno 2,7 miliardy dolarů na financování projektů zaměřených na čistotu ovzduší a mnoho z nich se zaměřilo na odstranění školních autobusů s dieselovými motory.

Během několika následujících let Kalifornie napumpovala 70 milionů dolarů ze státních prostředků do elektrických školních autobusů a společnost Dominion Energy oznámila, že bude dotovat část nákladů na 50 elektrických školních autobusů ve Virginii.

Tato myšlenka má široký ohlas – elektrické školní autobusy totiž mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů a také snížit produkci sazí a dalšího znečištění, které může ohrozit zdraví dětí.

Harissová byla velkým podporovatelem. Jako senátorka představila zákon o čistých školních autobusech z roku 2019, který usiloval o vytvoření prvních federálních grantů pro školní obvody na nákup školních autobusů na elektrický pohon.

Její návrh sice v senátním výboru padl bez projednání, ale program školních autobusů v rámci zákona o infrastruktuře z roku 2021 se Harrisové návrhu zákona velmi podobal. Když agentura EPA vyhlásila první granty programu, Harrisová se slavnostního ceremoniálu zúčastnila se slovy: „Kdo by neměl rád velký žlutý autobus?“.

Agentura EPA udělila v rámci zákona o infrastruktuře granty ve výši přibližně 3 miliard dolarů, z nichž se zaplatila výměna přibližně 8700 autobusů. Z nich je přibližně 95 % elektrických. Agentura začala v září přijímat žádosti o čtvrté kolo grantů na autobusy v celkové výši 965 milionů dolarů, takže na rozdělení zbývá přibližně 1 miliarda dolarů.

Federální financování má svůj význam.

Společnost Blue Bird letos získala od ministerstva energetiky grant ve výši 80 milionů dolarů, který jí pomůže postavit nový závod naproti stávajícímu ve Fort Valley ve státě Georgia – a vytvořit tak 400 pracovních míst. Vládní peníze nezměnily osud žádné společnosti vyrábějící e-busy Lion Electric, montrealská společnost, která vyrábí elektrické autobusy a nákladní automobily, získala 38 milionů dolarů z programu EPA Clean School Bus Program.

Ale společnost uvedla, že propouští stovky zaměstnanců poté, co za prvních šest měsíců roku prodělala 41 milionů dolarů.

Značná část odvětví je však připravena na růst. Přibližně polovina z 515 000 (pozn. jiné zdroje uvádějí 480000 / 2023) školních autobusů v zemi je starší než 10 let a existuje poptávka ze strany školních obvodů, které omezily nákup autobusů během pandemie Covid-19. V současné době je v zemi více než polovina školních autobusů starších než 10 let.

Lobbista Peter Gould ze společnosti Boundary Stone Partners uvedl, že po vyčerpání federálních peněz bude trend k elektrickým školním autobusům pravděpodobně pokračovat. Boundary Stone pracuje jménem společností zabývajících se čistou energií a podle svých internetových stránek nabízí pomoc při získávání federálních finančních prostředků.

„Stovky školních obvodů, které zahájily přechod na nový vozový park díky těmto grantům a slevám, učinily nejtěžší první kroky v tomto procesu a pokládají základy plánování a koordinace veřejných služeb pro pokračující elektrifikaci do budoucna, což usnadní budoucí prodej a nasazení v dalších kolech,“ řekl.

Pravděpodobně také předpisy EPA týkající se emisí skleníkových plynů pro těžké nákladní automobily a státní plány na ochranu ovzduší dodají tomuto odvětví impuls. Očekává se, že plán EPA bude tlačit průmysl k elektrifikaci přibližně 17 % všech těžkých nákladních vozidel do roku 2032. Cílem kalifornských předpisů, které přijalo několik dalších států, je do roku 2036 postupně vyřadit z provozu většinu nákladních vozidel poháněných fosilními palivy.

Státy budou pravděpodobně hnací silou poptávky i zdrojem financování, uvedla Brittany Barrettová, zástupkyně ředitele pro implementaci a provoz iniciativy World Resources Institute zaměřené na elektrické školní autobusy. WRI zahájil svůj program elektrických školních autobusů díky financování z Bezos Earth Fund.

„Dvě třetiny všech angažovaných školních autobusů byly dosud financovány z EPA, ale i nadále se objevují nové finanční prostředky na úrovni států,“ řekla Barrettová v rozhovoru.

Donald Trump a republikáni v Kongresu učinili z elektromobilů obecně téma své kampaně. Republikáni z výboru pro energetiku a obchod Sněmovny reprezentantů vydali v září zprávu svých pracovníků, v níž označili program autobusů EPA za neúspěšný.

Zpráva z velké části opakuje informace z úřadu generálního inspektora EPA, který předložil návrhy na zlepšení programu a upozorňuje na vysokou cenu elektrobusů – jeden stojí až o 200 000 dolarů více než běžný dieselový autobus – a varuje, že baterie a další komponenty mohou pocházet ze zemí se špatným stavem lidských práv, jako je například Čína.

Nezdá se, že by tyto obavy měly vliv na výrobce autobusů.

Podle Burleigha ze společnosti Blue Bird jsou sice elektrické modely dražší, ale jejich provoz je levnější a vyžadují méně údržby než dieselové autobusy a při pohledu na celoživotní náklady na vlastnictví budou brzy na stejné úrovni.

Společnost nakupuje baterie a motory od divize Cummins, dlouholetého výrobce dieselových motorů, který sídlí v Columbusu ve státě Indiana.

Společnost Traton, která vlastní IC Bus, uvedla, že její zisk ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl. Zisky společnosti Daimler ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesly, ale stalo se tak po dvou letech rychlého růstu. Ani jedna ze společností nevyčleňuje prodej autobusů.

Cena akcií Blue Bird od začátku roku vzrostla o zhruba 58 % a společnost se prosazuje v nových obchodních oblastech souvisejících s elektrobusy.

Podle Burleigha firma zkoumá možnosti, jak začít recyklovat baterie a založila společný podnik s názvem Clean Bus Solutions, jehož cílem je nabízet elektrobusy jako službu, která školským obvodům umožní řešit pořízení autobusu, jeho nabíjení a dodávky energie na základě jediné smlouvy.

„Myslím, že bez ohledu na to, zda bude vládnout demokratická nebo republikánská administrativa, budou elektrické školní autobusy i nadále velkou součástí tohoto odvětví, řekl.

Zdroj originálu www.eenews.net

Pozn. Součástí konceptu školních elektro busů je jejich využití jako nouzové zdroje pro případy živelných katastrof, kterými jsou Spojené státy často zužovány. V případě nouze může energie uložená ve akumulátoru školního autobuse napájet krizové centrum a poskytovat elektřinu záchranným složkám. Během těchto událostí je standardní využití školních autobusů nemožné, takže je lze použít jako záložní zdroje energie, krizová centra, evakuační prostředky. Mobilita těchto zdrojů, je další výhodou. Autobusy je možné ještě před katastrofou umístit k nabíjení na bezpečná místa a následně použít lokalitách postižených výpadkem napájení. Zároveň se mohou střídat, takže na rozdíl od stacionárního zdroje, který bude někde pod sutinami, zatopen nebo jinak poškozen, tyto busy jsou schopny opakovaně přivážet v bateriích novou energii. A zároveň paluba autobusu poskytuje okamžitě použitelný chráněný prostor, čím převyšuje pouhé přivezení motorového generátoru, který může autobus přivést také jako přívěs. A tato flexibilita flotily elektrických školních autobusů, které běžně vozí žáky do škol, ale mohou se změnit na záchranné prostředky, přispívá k odolnosti celé společnosti. A to za zvýšenou cenu stojí.