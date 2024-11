Tvrdá pravda: Američané nevěří zpravodajským médiím

Jeff Bezos, 28. října 2024 V každoročních průzkumech veřejnosti o důvěře a pověsti se novináři a média pravidelně umisťují na samém dně, často těsně nad Kongresem. V letošním průzkumu společnosti Gallup se nám však podařilo klesnout až pod Kongres. Naše profese je nyní nejméně důvěryhodná ze všech. Něco, co děláme, zjevně nefunguje.

Dovolte mi uvést analogii. Hlasovací zařízení musí splňovat dva požadavky. Musí přesně počítat hlasy a lidé jim musí věřit, že hlasy počítají přesně. Druhý požadavek je odlišný od prvního a stejně důležitý jako první.

Podobně je tomu u novin. Musíme být přesní a musí se nám věřit, že jsme přesní. Je to hořká pilulka, ale v druhém požadavku selháváme. Většina lidí věří, že média jsou neobjektivní. Kdo to nevidí, nevěnuje realitě dostatečnou pozornost, a kdo s ní bojuje, prohrává. Realita je neporazitelný šampion. Bylo by snadné svalovat vinu za náš dlouhý a pokračující pokles důvěryhodnosti (a tím i pokles vlivu) na jiné, ale mentalita oběti nám nepomůže. Stěžovat si není strategie. Musíme se více snažit kontrolovat to, co můžeme kontrolovat, abychom zvýšili svou důvěryhodnost.

Podpora prezidentského kandidáta nijak nepřeváží misky vah ve volbách. Žádný nerozhodnutý volič v Pensylvánii neřekne: „Dám na podporu novin A“. Nikdo. Podpora prezidentského kandidáta ve skutečnosti vytváří dojem zaujatosti. Není vnímána jako nezávislost. její ukončení je zásadní a správné rozhodnutí. Eugene Meyer, vydavatel listu The Washington Post v letech 1933-1946, si myslel totéž a měl pravdu. Odmítnutí podpory kandidátů na prezidenta samo o sobě nestačí k tomu, abychom se na žebříčku důvěry posunuli příliš vysoko, ale je to významný krok správným směrem. Přál bych si, abychom tuto změnu provedli dříve, než jsme ji provedli, v okamžiku vzdálenějším od voleb a emocí kolem nich. Bylo to nedostatečné plánování, a ne nějaká záměrná strategie.

Rád bych také upřesnil, že se nejedná o žádnou protislužbu. Kampaň ani kandidát nebyli o tomto rozhodnutí na žádné úrovni ani žádným způsobem informováni. Bylo učiněno výhradně interně. Dave Limp, výkonný ředitel jedné z mých společností, Blue Origin, se v den našeho oznámení setkal s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Když jsem se to dozvěděl, povzdechl jsem si, protože jsem věděl, že to poskytne munici těm, kteří by to chtěli podat jinak než jako zásadové rozhodnutí. Ale faktem je, že jsem o té schůzce předem nevěděl. Dokonce ani Limp o ní nevěděl předem; schůzka byla naplánována rychle toho rána. Neexistuje žádná souvislost mezi ní a naším rozhodnutím o prezidentské podpoře a jakýkoli náznak opaku je nepravdivý.

Pokud jde o zdání konfliktu, nejsem ideálním majitelem The Post. Každý den se někde nějaký manažer Amazonu, Blue Originu nebo někdo z dalších filantropických společností a firem, které vlastním nebo do kterých investuji, setkává s vládními úředníky. Jednou jsem napsal, že The Post je pro mě „komplikátor“. Je to tak, ale ukázalo se, že i já jsem komplikátor pro The Post.

Můj majetek a obchodní zájmy můžete vnímat jako hráz proti zastrašování, nebo je můžete vnímat jako síť protichůdných zájmů. Pouze mé vlastní zásady mohou vychýlit rovnováhu z jedné strany na druhou. Ujišťuji vás, že mé názory zde jsou skutečně zásadové, a věřím, že to potvrzují i mé výsledky ve funkci majitele The Post od roku 2013. Můžete si samozřejmě udělat vlastní úsudek, ale vyzývám vás, abyste za těch jedenáct let našli jediný případ, kdy jsem kohokoli v The Post přemlouval ve prospěch svých zájmů. To se nestalo.

Nedostatek důvěryhodnosti se netýká jen The Post. Stejný problém mají i naši bratři novináři. A je to problém nejen médií, ale i národa. Mnoho lidí se obrací na podcasty mimo mísu, nepřesné příspěvky na sociálních sítích a další neověřené zdroje zpráv, které mohou rychle šířit dezinformace a prohlubovat rozpory. Washington Post a New York Times vyhrávají ceny, ale stále častěji se bavíme jen s určitou elitou. Stále častěji mluvíme sami se sebou. (Nebylo tomu tak vždy – v 90. letech jsme dosáhli 80procentní penetrace domácností v metropolitní oblasti Washingtonu.)

Ačkoli nechci a nebudu prosazovat svůj osobní zájem, nedovolím také, aby tento dokument zůstal na autopilota a upadl do bezvýznamnosti – předstižen neprobádanými podcasty a výpady na sociálních sítích – ne bez boje. Je to příliš důležité. V sázce je příliš mnoho. Svět nyní více než kdy jindy potřebuje věrohodný, důvěryhodný a nezávislý hlas, a kde jinde by měl takový hlas zaznít než v hlavním městě nejdůležitější země světa? Abychom tento boj vyhráli, budeme muset vyvinout nové síly. Některé změny budou návratem do minulosti a některé budou novými vynálezy. Kritika bude samozřejmě nedílnou součástí všeho nového. Tak už to na světě chodí. Nic z toho nebude snadné, ale bude to stát za to. Jsem vděčný, že se mohu na tomto úsilí podílet. V deníku The Washington Post pracuje mnoho nejlepších novinářů, jaké můžete kdekoli najít, a každý den se pečlivě snaží dobrat pravdy. Zaslouží si, abychom jim věřili.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/10/28/jeff-bezos-washington-post-trust

Deníky tradičně podporující Demokraty rovněž ruší podporu

K rozhodnutí The Post se připojily Los Angeles Times, USA Today a více než 200 publikací v rámci sítě USA Today, včetně The Arizona Republic a Detroit Free Press.

„Proč to děláme? Protože věříme, že o budoucnosti Ameriky se má rozhodovat na místní úrovni – na každém volebním mítingu,“ uvedla v e-mailovém prohlášení Lark-Marie Antónová, tisková mluvčí USA Today. „A s více než 200 publikacemi po celé zemi je naší veřejnou službou poskytovat čtenářům fakta, na kterých záleží, a důvěryhodné informace, které potřebují k informovanému rozhodování.“

Antónová uvedla, že několik redaktorů na místní úrovni se může rozhodnout podpořit státní nebo místní kandidáty, ale většina z nich se zřejmě soustředí spíše na podporu klíčových otázek, které se týkají jejich komunit, než na podporu jednotlivých kandidátů.

Tímto rozhodnutím se USA Today vrací ke své dřívější pozici, neboť od svého založení v roce 1982 výslovně podpořil pouze dva prezidentské kandidáty: Hillary Clintonovou v roce 2016 a Joea Bidena v roce 2020.

Majitel Los Angeles Times Patrick Soon-Shiong v příspěvku na sociální síti X uvedl, že požádal redakci, aby poskytla vedle sebe faktickou analýzu Harrisové i Trumpa během jejich působení ve funkci a jejich politické návrhy pro nadcházející období.

„Takto, s těmito jasnými a nestrannými informacemi vedle sebe, by se naši čtenáři mohli rozhodnout, kdo by byl hoden být prezidentem příští čtyři roky,“ řekl. „Místo toho, aby se redakční rada vydala touto cestou, jak bylo navrženo, rozhodla se mlčet a já jsem její rozhodnutí přijal .“ Tento krok vyvolal odchod šéfredaktorky redakce novin Mariel Garzové, která prosazovala zveřejnění jednostranného dokumentu na podporu Harrisové.

Zde pro příklad vyjádření podpory Kamale Harrisové od The Atlantic. Přesně tak to má být, jedno kterého kandidáda chcete podpořit. Pokud médium za nějakých důležitých okolností v konkrétní věci rezignuje na vyváženost, musí na to čtenáře upozornit. Není nic špatného na tom být názorovým médiem nebo stranickým „tiskem“. Ale mělo by to být jasně deklarováno. Bez takové deklarace, je i pouhé vybírání „těch vhodných příspěvků“ a potlačování těch zpráv které se nelíbí, vlastně o podvod na čtenáře a diváky, jde o nemístný aktivismus, který do médií nepatří. Ano, selektivní nevyvážený výběr toho co mě zaujme si mohu dovolit zde, na svém webu poznámek, ale rozhodně by to neměla dělat veřejnoprávní média.

Podpora Kamaly Harrisové od The Atlantic

10. října 2024 Potřetí za posledních osm let se Američané musí rozhodnout, zda chtějí, aby se jejich prezidentem stal Donald Trump. Žádný volič už nemůže nevědět, kdo to je. Názory na Trumpa nejsou jen zatvrzelé – jsou vysušené a vyčerpané. Charakter tohoto muže máme před očima už tak dlouho, do očí bijící a neměnný, že to zabíjí možnost nových myšlenek, což vysvětluje podivnou směs nudy a strachu v naší politice. Kdykoli Trump vycítí jakýkoli úbytek pozornosti veřejnosti, nazve svého protivníka nechutným jménem nebo zneuctí památku padlých vojáků, pohrozí, že v případě prohry zvrátí volby, nebo slíbí, že v případě vítězství bude vládnout jako diktátor. Ví, že nic z toho, co řekne, pravděpodobně nezmění ničí názory.

Téměř polovina voličů podpořila Trumpa v roce 2016 a podpořila ho i v roce 2020. Stejné rozdělení se zdá být pravděpodobné i 5. listopadu. Trumpova podpora je pevná a odolná vůči argumentům. Tyto volby, stejně jako dvě předchozí, rozhodne absurdně malé procento voličů v několika málo státech.

Vzhledem k tomu, že se do voleb dostal jeden z osobně nejškodlivějších a politicky nejnebezpečnějších kandidátů v amerických dějinách, podpořil The Atlantic Trumpovy předchozí demokratické protikandidáty – šlo pouze o třetí a čtvrtou podporu od založení časopisu v roce 1857. V roce 1860 jsme podpořili Abrahama Lincolna v prezidentských volbách (i když v roce 1864 z důvodů ztracených pro historii nikoli). O sto čtyři let později jsme podpořili Lyndona B. Johnsona na prezidenta. V roce 2016 jsme podpořili Hillary Clintonovou víceméně ze stejného důvodu, proč Johnson získal podporu tohoto časopisu v roce 1964. Clintonová byla důvěryhodnou kandidátkou, která by byla kompetentní prezidentkou, ale podpořili jsme ji proto, že kandidovala proti zjevně nestabilnímu a nekompetentnímu republikánskému kandidátovi. Redakce tohoto časopisu se v roce 1964 obávala Barryho Goldwatera ani ne tak pro jeho postoje, jako spíše pro jeho fanatismus a zdánlivý nedostatek sebeovládání.

Ze všech Trumpových urážek, krutostí, zneužití moci, korupčních jednání a zločinů se událost, která prokázala zásadní správnost podpory Hillary Clintonové a Joe Bidena, odehrála 6. ledna 2021, kdy se Trump jako první americký prezident pokusil zvrátit volby a zabránit pokojnému předání moci.

Letos je Trump ještě zlovolnější a nevypočitatelnější než v minulosti a nápady jeho nejbližších poradců jsou extrémnější. Trump dal jasně najevo, že by druhé funkční období využil k upevnění bezprecedentní moci ve vlastních rukou, k trestání protivníků a k prosazování krajně pravicového programu, který si většina Američanů nepřeje. „Věříme, že tyto volby jsou zlomovým bodem v našich dějinách,“ prorokoval správně časopis, když v roce 1860 podpořil Abrahama Lincolna. Letošní volby jsou další.

O kandidátovi, kterého podporujeme: Pro některé z nás jsou politické názory Kamaly Harrisové příliš centristické, pro jiné příliš liberální. Proces, který vedl k její nominaci, byl chybný a ona sama se chová zdrženlivě, aby ji veřejnost a tisk nepoznaly tak dobře, jak by měly. Několik věcí však víme jistě. Harrisová zasvětila svůj život službě veřejnosti a respektuje zákony a ústavu. Věří ve svobodu, rovnost a důstojnost všech Američanů. Je neposkvrněná korupcí, natož záznamem v trestním rejstříku nebo historií sexuálních útoků. Svým vyjadřováním a chováním neztrapňuje své spoluobčany a nestaví je proti sobě. Nepodbízí se diktátorům. Nezneužívá moci nejvyššího úřadu, aby si ji udržela. Věří v demokracii. To, a nikoliv konkrétní politické postoje, jsou důvody, proč ji The Atlantic podporuje.

Tato podpora nebude pro Trumpovy odpůrce kontroverzní. Nebude na ní záležet ani jeho příznivcům. Ale voličům, kteří se příliš nezajímají ani o jednoho z kandidátů a kteří budou rozhodovat o osudu země, nestačí vyjmenovat silné stránky Harrisové nebo napsat účet zjevných detailů proti Trumpovi. Hlavní důvod, proč by tito rozpolcení Američané měli volit Harrisovou, má jen málo společného s politikou nebo stranickou příslušností. Je to tento důvod: Její zvolení a jeho porážka jsou jediným způsobem, jak nás vysvobodit z politické noční můry, v níž jsme uvízli, a přivést nás do další fáze amerického experimentu.

Za tuto éru jedovaté rétoriky, nenávistných nadávek, konspirací a lží, rozdělených rodin a komunit, zbabělých vůdců a oklamaných stoupenců není zodpovědný pouze Trump – ale dokud bude Trump stále sedět na vrcholu Republikánské strany, neskončí. Jeho moc závisí na tom, zda zemi přivede do horečnatého stavu strachu a vzteku, kdy se Američané obrátí jeden proti druhému. Pro miliony odcizených voličů a politických bezdomovců, kteří pohrdají tím, čím se země stala, a věří, že má na víc, je poslání Trumpa do důchodu nezbytným prvním krokem.

Pokud jste konzervativec, který se nemůže smířit s Harrisovou daňovou a imigrační politikou, ale zároveň vás uráží prohnilost Republikánské strany, teprve Trumpova konečná porážka umožní vaší straně vrátit se ke zdraví – pak budete moci s plným srdcem oponovat prezidentu Harrisovi. Stejně jako vy si přejeme návrat Republikánské strany Ronalda Reagana, Boba Dolea, Johna McCaina a Mitta Romneyho, strany oživené skutečnými idejemi. Jsme přesvědčeni, že americká politika je nejzdravější, když spolu v politických otázkách bojují energické konzervativní a liberální strany.

Pokud jste pokrokář, který si myslí, že Demokratická strana je nástrojem korporátní Ameriky, promluvte si s někým, kdo si stále nemůže odpustit, že v roce 2000 volil Ralpha Nadera – pak si položte otázku, který kandidát, Harris nebo Trump, by vám dal nějaké páky k prosazení politiky, na které vám záleží.

A pokud jste jedním z mnoha Američanů, kteří politiku nemohou vystát a chtějí se jí prostě vzdát, nezapomeňte, že v demokracii je nečinnost také činem, že nikdo nikdy nemá čisté ruce a že, jak říkal náš úvodník z roku 1860, „nic nás nemůže zbavit toho, abychom se snažili na všechny veřejné otázky pohlížet jako občané, a tedy v jistém smyslu jako správci a vládci“. Jinými slovy, volit je právo, které vás činí odpovědnými.

Trump je sfinga, která stojí Americe v cestě do nadějnější budoucnosti. V řecké mytologii sfinga zabíjela každého pocestného, který nedokázal odpovědět na její hádanku, až ji nakonec vyřešil Oidipus, čímž způsobil zánik netvora. Odpověď na Trumpovu hádanku leží v rukou každého Američana. Pak už jen stačí, aby odešel.