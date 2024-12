Otevřený dopis klimatologů Severské radě ministrů

Reykjavík, říjen 2024 – My, níže podepsaní, jsme vědci pracující v oblasti výzkumu klimatu a považujeme za naléhavé upozornit Severskou radu ministrů na vážné riziko zásadní změny oceánské cirkulace v Atlantiku. Řada vědeckých studií z posledních několika let naznačuje, že toto riziko bylo dosud značně podceňováno. Taková změna oceánské cirkulace by měla ničivé a nevratné dopady zejména na severské země, ale i na další části světa.

Obr. Změna průměrné roční teploty v idealizovaném scénáři budoucího zdvojnásobení CO2, v němž se AMOC zcela zhroutila.

Věda stále více potvrzuje, že arktická oblast je „nulovým bodem“ pro rizika bodu zvratu a regulaci klimatu na celé planetě. V této oblasti jsou grónský ledový příkrov, barentsův mořský led, boreální permafrostové systémy, hlubokovodní formace subpolárního gyru a atlantická meridionální převratná cirkulace (AMOC) zranitelné vůči velkým, vzájemně propojeným nelineárním změnám[2] .

AMOC, dominantní mechanismus přenosu tepla v severním Atlantiku směrem na sever, určuje životní podmínky všech lidí v arktické oblasti i mimo ni a stále více mu hrozí, že překročí bod zvratu. Rizika bodu zvratu jsou reálná a mohou nastat v klimatickém rozmezí 1,5-2 °C podle Pařížské dohody[3] .

Svět v současné době směřuje daleko za toto rozmezí (> 2,5 °C). V souhrnné zprávě IPCC (2023) se s vysokou mírou jistoty uvádí, že pravděpodobnost náhlých nebo 2 nevratných změn v klimatickém systému se bude zvyšovat s úrovní globálního oteplování, a podobně se zvyšuje pravděpodobnost následků, které lze považovat za málo pravděpodobné, ale jsou spojeny s potenciálně velmi velkými negativními dopady[4] .

IPCC dále upřesňuje, že „rizika spojená s rozsáhlými ojedinělými událostmi nebo zlomovými body … přecházejí na vysoké riziko mezi 1,5 °C – 2,5 °C“ globálního oteplování. Nedávná zpráva OECD dospěla k závěru, že „současné vědecké poznatky jednoznačně podporují bezprecedentní, naléhavá a ambiciózní opatření v oblasti klimatu, která by řešila rizika zlomových bodů klimatického systému“ [5].

Pokud jde o riziko zvratu oceánské cirkulace v Atlantiku, IPCC dospěl k závěru, že „existuje střední jistota, že atlantická meridionální převratná cirkulace se náhle nezhroutí před rokem 2100, ale pokud by k tomu došlo, velmi pravděpodobně by to způsobilo náhlé změny v regionálních modelech počasí a velké dopady na ekosystémy a lidské činnosti“ [4].



Nejnovější výzkumy, které proběhly od poslední zprávy IPCC, skutečně naznačují, že IPCC toto riziko podcenil a že překročení tohoto bodu zvratu je vážnou možností již v několika příštích desetiletích[6-9] .

Navzdory rozsáhlému výzkumu možností a mechanismů kolapsu zůstává pravděpodobnost, že k němu dojde, velmi nejistá. Účelem tohoto dopisu je upozornit na skutečnost, že pouze „střední důvěra“ v to, že AMOC nezkolabuje, není uklidňující a jasně ponechává otevřenou možnost kolapsu AMOC v průběhu tohoto století.

A ještě větší pravděpodobnost je, že kolaps bude vyvolán v tomto století, ale plně se projeví až v příštím. Vzhledem k rostoucímu počtu důkazů o vyšším riziku kolapsu AMOC se domníváme, že je nesmírně důležité, aby se rizika kritického bodu v Arktidě, zejména riziko AMOC, brala vážně při řízení a v politice.

I při střední pravděpodobnosti výskytu, vzhledem k tomu, že výsledek by byl katastrofický a ovlivnil by celý svět na několik století dopředu, se domníváme, že je třeba udělat více pro minimalizaci tohoto rizika. Dopady zejména na severské země by byly pravděpodobně katastrofální, včetně výrazného ochlazení v regionu, zatímco okolní regiony by se oteplily (obrázek).

To by znamenalo rozšíření a prohloubení „studené kapky“, která se již vytvořila nad subpolárním Atlantickým oceánem[10,11], a pravděpodobně by to vedlo k bezprecedentnímu extrémnímu počasí. Dopady na průběh počasí, ekosystémy a lidské činnosti si zaslouží další studium, potenciálně by však ohrozily životaschopnost zemědělství v severozápadní Evropě[12].

Mnoho dalších dopadů by se pravděpodobně projevilo celosvětově, včetně posunu tropických srážkových pásem, sníženého příjmu oxidu uhličitého oceánem (a tedy rychlejšího nárůstu atmosféry), jakož i dalšího významného zvýšení hladiny moří zejména podél amerického pobřeží Atlantiku a otřesů mořských ekosystémů a rybolovu[13].

Uvědomujeme si, že přizpůsobení se tak závažné klimatické katastrofě není schůdnou cestou, a proto naléhavě vyzýváme Radu severských ministrů, aby (a) iniciovala posouzení tohoto významného rizika pro severské země a (b) podnikla kroky k jeho co největšímu snížení. To by mohlo zahrnovat využití silného mezinárodního postavení severských zemí ke zvýšení tlaku na větší naléhavost a prioritu v celosvětovém úsilí o co nejrychlejší snížení emisí, aby se udržely blízko cíle 1,5 °C stanoveného Pařížskou dohodou.

S pozdravem, signatáři (viz další strana)

Signatáři (v abecedním pořadí)

Prof. Guðfinna Th Aðalgeirsdóttir, Islandská univerzita, Fakulta věd o Zemi

Prof. Nathan Bindoff, Tasmánská univerzita, Austrálie

Dr. Halldór Björnsson, Islandský meteorologický úřad, Island

Prof. Andreas Born, Bjerknes Centre for Climate Research a University of Bergen, Norsko

Prof. Niklas Boers, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu a Technická univerzita v Mnichově, Německo

Dr. Rei Chemke, Weizmannův vědecký institut, Izrael

Dr. Lijing Cheng, Ústav fyziky atmosféry, Čínská akademie věd.

Prof. John Church, University of New South Wales, Austrálie

Dr. Femke de Jong, NIOZ Královský nizozemský institut pro výzkum moře, Nizozemsko

Prof. Peter Ditlevsen, Kodaňská univerzita, x`

Prof. Sybren Drijfhout, Univerzita v Utrechtu, Nizozemsko; Univerzita v Southamptonu, Spojené království.

Prof. Matthew England, University of New South Wales, Austrálie.

Dr. Georg Feulner, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu, Německo

Dr. Kikki Flesche Kleiven, Bjerknes Centre for Climate Research, Norsko

Prof. Áslaug Geirsdóttir, Islandská univerzita, Fakulta věd o Zemi, Island

Dr. Sjoerd Groeskamp, NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research, Nizozemsko

Prof. Steingrímur Jónsson, Univerzita v Akureyri a Ústav pro výzkum mořských a sladkovodních zdrojů, Island

Prof. Caroline Katsman, Stavební inženýrství a geologické vědy, Technická univerzita v Delftu, Nizozemsko

Dr. Torben Koenigk, Rossbyho centrum, Švédský meteorologický a hydrologický institut, Švédsko

Joseph Henry Lacasce, Univerzita v Oslu, Norsko

Prof. Tim Lenton, University of Exeter, Spojené království

Prof. Anders Levermann, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu, Německo

Prof. Wei Liu, University of California Riverside, USA

Prof. Gerrit Lohmann, Alfred Wegener Institute, Německo

Prof. Michael Mann, University of Pennsylvania, USA

Dr. Gerard McCarthy, Maynooth University, Irsko

Dr. Elaine McDonagh, NORCE a Bjerknesovo centrum pro výzkum klimatu, Norsko, a Národní oceánografické centrum, Velká Británie

Prof. Trevor McDougall, University of New South Wales, Austrálie.

Dr. Joonas Merikanto, Finský meteorologický institut, Finsko

Prof. Sebastian Mernild, SDU Climate Cluster, University of Southern Denmark Ulysses Ninnemann, Bjerknes Centre for Climate Research a University of Bergen, Norsko

Prof. Stefan Rahmstorf, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu, Německo Prof. Markus Rex, Alfred Wegener Institute, Německo

Prof. Katherine Richardson, Kodaňská univerzita, Dánsko

Prof. Johan Rockström, Postupimský institut pro výzkum dopadů na klima, Německo

Dr. Anastasia Romanou, Goddardův institut pro vesmírná studia NASA a Kolumbijská univerzita, USA Associate

Prof. Angel Ruiz-Angulo, Islandská univerzita, Fakulta věd o Zemi

Prof. Thomas Stocker, Univerzita v Bernu, Švýcarsko

Dr. Didier Swingedouw, Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS), Francie

Prof. David Thornalley, University College London, Velká Británie

Prof. Petteri Uotila, Helsinská univerzita, Finsko

Prof. Yulia Yamineva, Východofinská univerzita, Finsko

Dr. Chenyu Zhu, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Čína

Zdroj: https://en.vedur.is/media/ads_in_header/AMOC-letter_Final.pdf