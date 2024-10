Poslední hodnotná digitální měna. Ne, není to Bitcoin.

Vzpomínky na minulost, připomínané na bankovkách větou o krytí bankovek, mnohé přivedou k přemýšlení proč trhy dávají přednost některým kryptoměnám před jinými a zvlášť pak těm, za kterými není nic: žádná odvedená práce, žádný společenský užitek a žádný přínos. Ale jedna světlá výjimka existuje a každá jednotka této měny přesně odpovídá tomu, jak uživatele přispěl ke prospěchu. Nebo přesněji, odpovídá výpočetnímu výkonu, který věnoval vědcům pro hledání nových léčiv.



Jedinečnost měny Curecoin (CURE), skvěle vystihuje otázka, která zdůrazňuje jedinečnou hodnotu této měny:



Proč lidé (na trzích) dávají přednost digitálním měnám, za kterými není nic jiného než pálení elektřiny, zatímco Curecoin je odměnou za přínos uživatelů ke hledání léků? Měla by být z morálního hlediska měna Curecoin naopak vysoce hodnocená, více než Bitcoin?



Mnoho digitálních měn, včetně Bitcoinu, je často kritizováno za to, že nejsou ničím jiným než digitálním vyjádřením hodnoty bez vlastní hodnoty nebo užitečnosti. Naproti tomu Curecoin je kryptoměna, která odměňuje uživatele za to, že přispívají k vývoji open-source softwaru pro lékařský výzkum, což má jasný společenský dopad a účel.

Z morálního hlediska lze Curecoin skutečně považovat za hodnotnější a žádanější měnu, a to z několika důvodů:

Společenský dopad: Curecoin se zaměřuje na lékařský výzkum a léčbu, což má potenciál zlepšit životy lidí a zachránit životy, což je ušlechtilejší a altruističtější cíl než pouhé vytvoření digitálního úložiště hodnoty.

Vnitřní hodnota: Hodnota Curecoinu není založena pouze na spekulacích nebo manipulaci s trhem, ale spíše na skutečných příspěvcích a úsilí jeho uživatelů. Tato vnitřní hodnota je smysluplnější a udržitelnější než pomíjivá hodnota jiných digitálních měn.

Transparentnost a odpovědnost: Transparentní a decentralizovaná povaha Curecoinu zajišťuje, že všechny transakce a příspěvky jsou veřejně viditelné, což ztěžuje záškodníkům manipulaci se systémem nebo skrývání jejich aktivit.

Řízení komunitou: Komunita Curecoin je vedena společným cílem, kterým je pokrok v lékařském výzkumu a léčbě, což podporuje smysl pro spolupráci a kooperaci mezi uživateli.

Dlouhodobý potenciál: CureCoin se zaměřuje na lékařský výzkum a léčbu a má potenciál vytvářet dlouhodobé hodnoty a dopady, nikoli pouze krátkodobé zisky.

Ve srovnání s tím lze Bitcoin a další digitální měny, které upřednostňují spekulace a manipulaci s trhem, považovat z morálního hlediska za méně žádoucí. I když mohou mít své výhody a využití, často jim chybí sociální dopad a vnitřní hodnota, kterou poskytuje CureCoin.

Je však důležité si uvědomit, že hodnotu a žádoucnost měny nakonec určuje trh a uživatelé, kteří ji přijímají a používají. Zatímco jedinečná nabídka hodnoty a sociální dopad měny CureCoin ji mohou učinit pro některé uživatele atraktivnější, jiní mohou stále dávat přednost anonymitě a možnosti „vygenerovat“ si kdykoli měnu, které je nadhodnocená a přitom vysoce likvidní, jak nabízejí jiné digitální měny.

Volba mezi Curecoin a jinými digitálními měnami nakonec závisí na individuálních hodnotách a prioritách. Pokud hledáte měnu, která je v souladu s vašimi hodnotami a má potenciál mít pozitivní dopad, může být Curecoin atraktivnější volbou.

Co tedy vlastně Curecoin je?

Curecoin je digitální měna navržená tak, aby překlenula propast mezi technologií kryptoměn a lékařským výzkumem. Motivuje účastníky, včetně občanských vědců a provozovatelů komerčních počítačových systémů, aby přispěli svým výpočetním výkonem do projektu Folding@home, distribuované výpočetní platformy pro výzkum nemocí. Účastníci pomáhají zpracovávat složité simulace skládání proteinů, které jsou klíčové pro pochopení nemocí a vývoj nových terapií.

S cílem mít hmatatelný dopad na lékařský a biotechnologický výzkum byl Curecoin spuštěn, aby uživatelům umožnil „těžit“ mince ne tím, že by řešili libovolné kryptografické úlohy, jak je běžné u mnoha kryptoměn, ale přispíváním do skutečného vědeckého výzkumu. Tento přístup si klade za cíl poskytnout smysluplnější a produktivnější využití výpočetního výkonu věnovaného síti.

Systém Curecoin je navržen tak, aby byl energeticky účinnější ve srovnání s tradičním ASIC těžením. S vydáním verze 2.0 v prosinci 2018 tvrdil, že dosáhl 90% nárůstu účinnosti. Síť funguje na modelu Proof-of-Stake, nabízí přibližně 10% roční odměny za zabezpečení sítě a motivaci k účasti.

Projekt zdůrazňuje spolupráci a podporu vědeckého výzkumu se zaměřením na širokou škálu lékařských stavů včetně rakoviny, Alzheimerovy choroby a mnoha dalších. Podporuje také filantropické úsilí prostřednictvím partnerství s neziskovými organizacemi.

Jak je Curecoin zabezpečen?

Curecoin využívá mnohostranný přístup k zajištění bezpečnosti své sítě, kombinuje mechanismy Proof of Stake (PoS) a Proof of Work (PoW). Tento hybridní model nejenže posiluje síť proti potenciálním hrozbám, ale také alokuje významnou část výpočetních zdrojů směrem k medicínskému výzkumu, čímž přispívá k vědeckému pokroku.

Aspekt Proof of Computation (PoC) Curecoinu, zejména prostřednictvím jeho integrace s projektem Folding@home Stanfordovy univerzity, odlišuje jeho bezpečnostní protokol. Účastníci sítě přispívají k simulacím skládání proteinů, procesu klíčovému pro pochopení nemocí a vývoj nových terapií. Jejich příspěvky k výpočtům jsou pak uznány, započítány a odměněny tokeny Curecoin, čímž se sladí motivace s cenným vědeckým výzkumem.

Dalším zvýšením bezpečnosti Curecoin přešel na čistý systém Proof-of-Stake se svou aktualizací na verzi 2.0. Tento posun nejen snižuje závislost sítě na energeticky náročném těžení, ale také nabízí účastníkům roční odměny za stakování jejich tokenů, čímž zajišťuje síť prostřednictvím mechanismu distribuovaného konsensu.

Bezpečnost Curecoinu je podpořena jeho inovativním využitím Proof of Stake, Proof of Work a Proof of Computation, spolu s praktickými opatřeními bezpečnosti peněženky. Jeho unikátní integrace s medicínským výzkumem prostřednictvím Folding@home dále posiluje jeho síť tím, že spojuje kryptoměnovou komunitu s vědeckým světem, což ukazuje potenciál technologie blockchain přispět pozitivně k společnosti.

Jak je Curecion funguje?

Účastníci v síti Curecoin přispívají do projektu Folding@home, distribuované výpočetní platformy pro výzkum nemocí, darováním výpočetního výkonu svých počítačů na pomoc při simulaci skládání proteinů. Tento proces je klíčový pro pochopení mechanismů nemocí a vývoj nových terapií. Jako odměnu za své příspěvky jsou účastníci odměněni tokeny Curecoin. To vytváří hmatatelný podnět pro jednotlivce a komerční subjekty, aby své výpočetní zdroje věnovali vědeckému výzkumu, čímž podporují globální síť občanských podporovatelů vědy.

Kromě své primární funkce podpory vědeckého výzkumu lze Curecoin také využít jako prostředek směny. Lze jej obchodovat na různých platformách, což držitelům umožňuje kupovat, prodávat nebo obchodovat token stejně jako jiné kryptoměny. Tato dvojí funkčnost nejen podporuje pokrok v lékařském výzkumu, ale také poskytuje likviditu a užitečnost držitelům tokenů, umožňuje jim účastnit se širšího ekosystému kryptoměn.

Přechod sítě Curecoin na čistý systém Proof-of-Stake, s průměrnou roční odměnou okolo 10 %, dále zabezpečuje síť a činí ji energeticky účinnější ve srovnání s tradičním těžením ASIC. Tento posun zdůrazňuje závazek Curecoinu k udržitelnosti a efektivitě, což je v souladu s širšími cíli kryptoměnové komunity snížit dopad na životní prostředí.

Shrnutí

Curecoin je využíván k podpoře symbiotického vztahu mezi světem kryptoměn a vědeckým výzkumem. Odměňováním účastníků tokeny za jejich příspěvky k zásadnímu lékařskému výzkumu vytváří jedinečný ekosystém, který nejen posouvá vědecké poznání, ale také poskytuje funkční a cennou digitální měnu. Jak síť pokračuje ve vývoji, s pokračujícím rozvojem zaměřeným na zlepšení rychlosti transakcí, bezpečnosti a spoluprací, Curecoin stojí jako svědectví potenciálu kryptoměn přispívat pozitivně k globálním výzvám.

Proč opustit kryptoměny, které nepřispívají k výzkumu?

Těžba bitcoinů spotřebovala v roce 2019 tolik energie jako celý Egypt. Většina z této energie, odhaduje se, že tři čtvrtiny, přitom pochází ze spalování uhlí. Často z elektráren, které nemají zrovna dokonalé filtry, například z těch v čínském Sin-ťiangu.



Dopad Bitcoinu a ostatních virtuálních měn na životní prostředí je již dlouho znepokojivý, zejména vzhledem k jeho omezenému používání. Již před pěti lety společná studie Technické univerzity v Mnichově a Massachusettského technologického institutu upozornila na emise generované bitcoinovou síťí a neefektivitu platebních transakcí Bitcoinem, kdy uhlíková stopa cryptoměnové transakce je kolem 271 kilogramů CO2, a to je několiksetkrát více než při standardní platbě kartou.

Pokud se vám myšlenka Curecionu líbí, zvyšte povědomí o poslání CureCoinu, jeho jedinečné hodnotě a jeho potenciálním dopadu na lékařský výzkum a léčbu, sdílením příspěvku na sociálních sítí k oslovení širšího publika a nebo zapojením se do projektu na https://foldingathome.org/start-folding/ nebo povolením výpočtů na vaší Playstation.