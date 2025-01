Proč bylo Los Angeles na tento požár nepřipravené

V ekosystému Los Angeles porostlém chaparralem jsou požáry v horách každoročním rituálem. Když však požáry přeskočily do obytných čtvrtí, kde zabily nejméně 28 lidí a zničily tisíce domů, město se náhle ocitlo v režimu přežití. Zásadní otázkou se stalo, proč největší město Kalifornie, státu, který se léta opevňuje proti lesním požárům, nedokázalo tentokrát požáry zastavit. Státní předpisy vyžadovaly, aby obyvatelé v ohrožených čtvrtích vytvořili kolem svých domů ochranné pásy bez vegetace. Kalifornie investovala miliardy dolarů, aby snížila množství dřevního paliva, které může živit oheň. Pyšnila se největší hasičskou jednotkou v zemi. A pak, během několika dní zmizely desítky let staré obce a oblíbené památky a obyvatelé se ptali proč.

Odborníci uvedli, že několik klíčových faktorů – včetně rozrůstání města, eko-odporu k odstraňování vegetace, včetně udržování předepsaných minim požární bezpečnosti kolem domů, a vodního systému, který nikdy nebyl uzpůsoben k boji s několika velkými požáry najednou. Rekordní letní horka, díky nimž jsou svahy porostlé vegetací připraveny k rychlému přerůstání požárů v rozsáhlé požáry v souhře se směrem větru – všechny tyto faktory vedly a z způsobily, že L.A. je zasáhla katastrofa.

„Bylo toho hodně, co se mohlo a mělo udělat. Desítky let předtím, než jsme věděli o změně klimatu, jsme věděli, že tento druh rozšiřování měst je velkým rizikem.“ – Timothy Ingalsbee, výkonný ředitel oregonské organizace Firefighters United for Safety, Ethics and Ecology.

Rozsáhlé riziko

Nedostatky v plánování, které zhoršily požáry, trápí jižní Kalifornii již dlouho. Dvě obce zdecimované požáry, Altadena a Pacific Palisades, byly postaveny před desítkami let na úpatí hor, které často hoří. Jsou poseté rodinnými domky lemujícími úzké, klikaté ulice, je obtížné je bránit a je obtížné je evakuovat.

To, co bylo tehdy riskantní, je nyní mnohem nebezpečnější, protože sucho, rostoucí horko a desetiletí potlačování požárů podle odborníků podporují větší požáry. Vědci zkoumající dopady klimatických změn zjistili, že závažnost požárů v Kalifornii se od 80. let 20. století do roku 2010 zvýšila o 30 %. Pravděpodobnost, že dům stojící na divoké půdě v okolí okresu Los Angeles a v jeho sousedství začne hořet, se zvyšuje spolu s intenzitou extrémního počasí.

Podle analýzy údajů kalifornského ministerstva lesnictví a požární ochrany, známého jako Cal Fire, a Národního meziresortního požárního centra (National Interagency Fire Center) spadalo od sobotního rána více než 70 % spálených oblastí v okrese Los Angeles do zón, které stát označil za oblasti s velmi vysokým rizikem požáru, napsal deník Washington Post. Požár Palisades se rozšířil v oblasti, která byla téměř celá považována za vysoce rizikovou.

Zeke Lunder, odborník na mapování požárů v kalifornském Chicu a ředitel internetového portálu Lookout, který se věnuje informacím o požárech, uvedl, že poloha a design čtvrti Palisades, která se nachází mezi státním parkem Topanga a Tichým oceánem, ji činí obzvláště zranitelnou vůči požárům – a její ochrana je téměř nemožná.

Některé z nejžádanějších domů v Palisades byly postaveny vysoko na útesech nebo ve strmých kaňonech, které se táhnou od hor až k oceánu. „Domy jsou dokonale přizpůsobeny směru převládajících větrů Santa Ana,“ řekl Lunder s odkazem na teplé severovýchodní větry, které vanou z vnitrozemí jižní Kalifornie směrem k pobřeží. „Na přemýšlení o těchto věcech je pozdě, až když je město postaveno.“

Řízení travin, keřů a křovin na těchto svazích je „fyzicky nemožné“, řekl Lunder. „Museli byste někoho poslat dolů na laně s motorovou pilou jako afrického sběrače medu, aby křoví vyřezal.“

Molly Moweryová, autorka zprávy pro okres Los Angeles na rok 2020 o tom, jak snížit riziko požárů, uvedla, že okres nyní bere požáry v úvahu při posuzování plánů nové bytové výstavby. Problém podle ní spočívá v tom, že téměř 90 % bytového fondu okresu bylo postaveno před rokem 1990, tedy předtím, než vstoupily v platnost mnohé požadavky na rozdělení pozemků nebo stavební předpisy týkající se nebezpečí požárů. Jakmile se oheň dostane do těchto obcí, domy se stanou palivem. „Právě jsme svědky vyvrcholení desetiletí trvajícího vývoje,“ řekl Mowery.

Nic Arnzen, člen městské rady v Altadeně, kde požár v Eatonu zničil tisíce domů, podniků, restaurací a parků, uvedl, že tato nezačleněná obec v okrese Los Angeles se snaží řešit rizika požárů. Před necelým měsícem napsal předseda městské rady dopis vedoucí okresního úřadu v Los Angeles Kathryn Bargerové a doporučil jí, aby přijala kontroverzní územní plán, který by odklonil zástavbu od úpatí Altadeny „a dalších zón s vysokým požárním nebezpečím“.

O tomto tématu se diskutovalo již několik měsíců. Obyvatelé, kteří se obávali zranitelnosti obce vůči peklu, jež by se rozpoutalo na svahu pohoří San Gabriel, byli plánu nakloněni. Jiní však nechtěli ztratit možnost rozvíjet své pozemky v kopcích. Arnzen a další členové rady doporučovali minimalizovat, kolik mohou zastavět na akr, a zvýšit je dále po svahu. Byl to podle něj významný krok v oblasti požární ochrany, který přišel příliš pozdě.

„Už před touto událostí jsme věděli, že pokud začne hořet, je v podstatě nemožné ho zastavit,“ řekl Arnzen, který při požáru přišel o dům. „Snažili jsme se to řešit a prostě jsme to nestihli.“

Varování před kácením vegetace ignorováno

Odborníci tvrdí, že jedním z mála kroků, které mohou majitelé domů učinit, aby zvýšili odolnost svého majetku proti požárům, je vyčistit jej od trávy a keřů a odstranit tak palivo. V Kalifornii jsou lidé žijící v rizikových oblastech povinni udržovat kolem svých domů ochranné pásmo – pětimetrový obvod bez vegetace známý jako „obranný prostor“.

V praxi se však tato pravidla nedodržují jednotně. Mnoho majitelů domů se zdráhá odstraňovat dřevěné ploty, přesazovat zahrady a ořezávat spodní větve na borovicích. Letecké snímky čtvrti Palisades pořízené před požárem ukazují domy obklopené zelení, což je běžný pohled v bohatých oblastech, kde obyvatelé kladou důraz na soukromí.

Kalifornské pravidlo pěti stop „bylo velmi kontroverzní,“ řekl Ken Pimlott, bývalý velitel Cal Fire a 30 let hasič. „Lidé jsou velmi rozrušeni otázkou ‚Co mám dělat se svým plotem, se svými rostlinami, které mám rád‘,“ řekl.

„Zdá se, že lidé prostě nemají zájem udělat minimum pro to, aby jejich dům neshořel,“

Již téměř dvě desetiletí se dobrovolníci v Altadeně scházejí a sekají trávu a odstraňují invazivní plevele z okolí své čtvrti, zasazené do podhůří Angeles National Forest. Nabídky skupiny obyvatelům vytvořit požární nárazníky kolem jejich domů, byly často ignorovány. Loni na jaře vedlo sekání a pletí plevele, které skupina prováděla, ke sporným výměnám názorů se sousedy, kteří byli naštvaní kvůli hluku. Zdá se, že lidé prostě nemají zájem udělat minimum pro to, aby jejich dům neshořel,“ řekl Ramseyer, jehož dům požár přežil. „Možná, že práce, kterou jsme udělali, něco změnila.“

Avšak i mezi těmi, kteří svůj majetek udržovali v čistotě, ukázaly požáry limity tohoto přístupu. Haldis Toppelová, která se do svého domu na svahu v Pacific Palisades přestěhovala v roce 1973, uvedla, že ona i její nejbližší sousedé se v různé míře snažili chránit před požáry. „Vyklidila jsem prostor,“ řekla. „A můj dům stále hoří.“

„Problémem je vegetace. Je to vždycky problém,“ řekl Toppel, který je členem rady obce. „Žijeme v této oblasti, protože se nám líbí zeleň.“ Místní úřady podle ní do značné míry ponechaly na obyvatelích, aby dodržovali předpisy týkající se požárů. Přestože pozemek Toppelové byl vyčištěn, v kaňonu vedle ní se nahromadila vrstva křoví, řekla. Když se vznítil, vzplála i nedaleká palma a pak i její dům, pětipokojový ranč z roku 1958 s cedrovými šindeli, okapy a terasou, která oheň živila.

„Měla jsem všechno, co by člověk neměl mít,“ řekla s tím, že její dům byl postaven dávno předtím, než začaly platit předpisy vyžadující nehořlavé stavební materiály. „Dodržovala jsem protipožární předpisy, a to mi nepomohlo.“

Kalifornie nemůže čekat

Vědci tvrdí, že ačkoli změna klimatu způsobuje, že požáry jsou větší a ničivější, přispívá k tomu i další faktor: více než století federální politiky, která vyžadovala hašení všech požárů, bez ohledu na to, jak malé byly, což přispělo k hromadění mrtvé vegetace. Federální a kalifornští správci půdy již tento přístup neuznávají – nyní používají prořezávání a záměrně zakládané požáry, aby odstranili palivo.

Tato práce je však nákladná a na federální úrovni nedostatečně financovaná. V roce 2022 Bidenova administrativa oznámila plán na snížení rizika požárů na 50 milionech akrů půdy, což by podle jejího odhadu mělo stát přibližně 50 miliard dolarů. USD ze zákona o investicích do infrastruktury a zaměstnanosti na rok 2021, ale byl financován jen částečně.

Michael Wara, odborník na klima a energetiku ze Stanford Woods Institute for the Environment, uvedl, že Angeles National Forest, kde v noci na úterý vypukl rozsáhlý požár, používá k ochraně rizikových oblastí předepsaný oheň – kdy úředníci aktivně a kontrolovaně provádí preventivní vypalování . Správci lesů se však podle něj potýkají také s „obrovským množstvím nevyřízených projektů“ a s desítkami let nedostatečného financování. Lesní úředníci na žádost o komentář nereagovali.

„Upřímně řečeno si myslím, že Kalifornie nemůže čekat na federální vládu,“ řekl Wara. „Kdyby Cal Fire chtěla provádět předepsané požáry na pozemcích národních lesů, mohla by spolupracovat s Lesní službou a udělat to,“ řekl.

Vody je málo

Vodní systém L.A. nebyl nikdy navržen pro boj s lesními požáry. Když vypuklo několik požárů, nedokázal s nimi držet krok. Jak se hasiči vrhali do boje s plameny, zásobní nádrže, které uchovávají vodu pro určité části města, a čerpací systémy, které ji přečerpávají, byly přetížené.

„Žádný městský vodovodní systém není navržen a konstruován pro boj s požáry,“ řekl Michael McNutt, mluvčí Las Virgenes Municipal Water District, který obsluhuje 75 000 lidí v severozápadní části okresu Los Angeles. Systém byl podle něj určen k zásobování domácností a podniků vodou a k tomu, aby pomohl hasičům bránit velkou stavbu nebo několik domů, nikoliv několik čtvrtí najednou. „Nádrže se nedokázaly doplňovat dostatečně rychle, aby pokryly ohromnou poptávku obrovského hasičského zásahu,“ řekl.

„Zatímco domy hořely, voda nadále proudila jejich potrubím, i když prasklo nebo se roztavilo. Ze zničených nemovitostí se vylévaly kaluže vody. Systém „krvácel“ – Michael McNutt, mluvčí Las Virgenes Municipal Water District

Po vypuknutí požáru vyjádřili někteří obyvatelé Palisades a místní představitelé rozhořčení, když se dozvěděli, že velká nádrž zásobující vodou místní hydranty byla mimo provoz. V pátek kalifornský guvernér Gavin Newsom (D) nařídil vyšetřování ztráty tlaku vody do požárních hydrantů a uzavření nádrže. „Potřebujeme odpovědi na to, jak k tomu došlo,“ napsal v dopise adresovaném losangeleskému odboru pro vodu a energii a veřejným pracím okresu Los Angeles.

Nádrž Santa Ynez o objemu 117 milionů galonů byla několik měsíců uzavřena kvůli opravě krytu, uvedl Marty Adams, bývalý generální ředitel a hlavní inženýr společnosti LADWP, která nádrž a vodní systém provozuje. Nádrž je jednou z několika nádrží, které oddělení provozuje po celém L.A. Jejich celková kapacita je více než 4,1 miliardy galonů. Santa Ynez patří mezi několik místních vodních zdrojů, včetně nádrže Stone Canyon, která byla v době požáru otevřená. Nádrž Palisades, která byla uzavřená a byla po léta mimo provoz, uvedl Adams.

Představitelé společnosti LADWP uvedli, že poptávka po vodě v Pacific Palisades se během požáru zčtyřnásobila, čímž klesl tlak vody a hydranty zůstaly prázdné.

„Kdyby v Santa Ynez byla voda, pomohlo by to s některými problémy s tlakem, ale pravděpodobně by to skončilo ve stejném bodu,“ řekl Adams. „Není to nekonečný zdroj vody.“



By Anna Phillips, Molly Hennessy-Fiske, Evan Halpera, Joshua Partlow

https://www.fire.ca.gov/what-we-do/natural-resource-management/fuels-reduction