Jak stavební úřady blokují růst ekonomiky

Zdlouhavá a pomalá činnost stavebních úřadů je jednou z hlavních překážek pro rozvoj stavebnictví a růst ekonomiky. Proces schvalování stavebních povolení často trvá několik let. Tento stav odrazuje domácí i zahraniční investory. Zvyšují se náklady a komplikace, což omezuje realizaci projektů, které by mohly být přínosem pro společnost.

„Neefektivní byrokracie je největší překážkou inovací a investic.“ — Milton Friedman

Zdlouhavost procesů a její dopady

Byrokracie a administrativní zátěž spojená s vyřizováním povolení mají negativní dopady na konkurenceschopnost České republiky. Investoři často upřednostňují země s rychlejšími procesy a jednoduššími pravidly. Podle dat Světové banky trvá získání stavebního povolení V České republice průměrně 246 dní. Zaujímáme tak „čestné“ 157. místo na celém světě. Tento faktor odrazuje občany, firmy i strategické investice, které by mohly dlouhodobě podpořit ekonomiku.

Další komplikací je nejasná legislativa a nepřiměřené požadavky při úpravách stávajících staveb. Například požadavky na povolení pro drobné zásahy, jako jsou nástavby nebo úpravy interiérů, často zbytečně zvyšují náklady a prodlužují proces. Tyto bariéry vedou k tomu, že mnoho lidí rezignuje na plánované projekty, nebo je provádí nelegálně. To negativně ovlivňuje kvalitu staveb i důvěru ve stavební systém.

Inspirace ze zahraničí a možnosti reformy

Omezení kompetencí stavebních úřadů by mohlo přinést zásadní zlepšení. V některých evropských zemích, jako jsou Nizozemsko, Dánsko a Finsko, funguje model, kde část odpovědnosti přebírají autorizovaní odborníci. Tito profesionálové zajišťují soulad stavby s legislativou. Tento přístup zkrátil dobu potřebnou pro schválení projektů v průměru o 30 %. Výsledkem byl rychlejší růst stavebního sektoru a výrazné ekonomické přínosy.

Jedním z navrhovaných řešení je zrušení stavebního řízení u staveb s hodnotou do 50 milionů korun. Tento krok by urychlil realizaci menších a středních projektů, které tvoří přibližně 60 % trhu. Odpovědnost za soulad s předpisy by nesli autorizovaní odborníci. Stavební úřady by se mohly soustředit na větší a složitější projekty.

Pro zajištění transparentnosti a evidence projektů by mohl být zaveden centrální digitální registr staveb. Tento systém by umožnil sledování realizovaných projektů a kontrolu souladu s pravidly. Propojení s katastrálním úřadem, daňovými systémy a místními samosprávami by usnadnilo sdílení informací a zvýšilo efektivitu celého procesu. Občanům by rovněž odpadly „povinnosti“, kdy fyzicky nosí doklady (po zaplacení poplatků) z jednoho úřadu na druhý. To stojí čas peníze a často jsou občané nuceni na obsluhu byrokratické mašinerie vlastní dovolenou. Výměna dat mezi centrálním registrem staveb a ostatními úřady by toto zcela zrušila.

Stavební boomu, růst HDP a bohatnutí společnosti

Pro povzbuzení stavebního boomu je klíčová digitalizace procesů. Převést odpovědnost z úředníků na skutečné odborníky a a výrazně zjednodušit pravidla pro menší projekty. Podle analýz by tato opatření mohla přispět v několika následujících letech k růstu HDP o 0,5 až 1 % ročně. To přinese výrazný pozitivní vliv na celkovou ekonomiku, neboť na stavebnictví je navázáno nejvíce dalších oborů lidské činnosti.

„Ekonomický růst není možný bez efektivního využití zdrojů a odstranění zbytečných překážek.“ — Adam Smith

Závěrem lze říci, že stavební sektor je klíčovým hnacím motorem ekonomiky. Omezování byrokracie, zavádění moderních technologií a efektivní kontrolní systémy mohou vytvořit příznivější prostředí pro investory i občany. Reformy v této oblasti tak nejen podpoří růst stavebnictví, ale také přispějí k dlouhodobé prosperitě celé společnosti.

