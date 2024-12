Prezident Zelenskyj: „Tuto válku musíme ukončit čestně a spravedlivě“

V úterý 19.11.2024 se konalo mimořádné plenární zasedání Evropského parlamentu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským u příležitosti 1000 dnů od ruské totální invaze na Ukrajinu.

Předsedkyně EP Roberta Metsolová při zahájení zasedání prohlásila, že Parlament bude i nadále stát na straně Ukrajiny, dokud nedosáhne „svobody a skutečného míru, a to tak dlouho, jak bude třeba“.

Uvedla také, že Rusko zahájilo „brutální, nevyprovokovaný a nezákonný útok na Ukrajinu, ale také na řád založený na pravidlech“. Oběť ukrajinského lidu v posledních 1000 dnech není jen za něj samotný, ale za svobodu a způsob života každého Evropana, dodala Roberta Metsolová. „Jakýkoli skutečný mír musí být postaven na principu ,nic o Ukrajině bez Ukrajiny‘,“ zdůraznila předsedkyně EP na závěr.



Prezident Zelenskyj: „Jistě můžeme Rusko dotlačit ke spravedlivému míru.“

Prezident Zelenskyj ve svém projevu poděkoval EU za její trvalou podporu a uvedl, že Ukrajina, celá Evropa a naši partneři v Americe a po celém světě dokázali nejen „zabránit Putinovi v obsazení Ukrajiny“, ale také bránit svobodu všech evropských národů. „Putin zůstává menší než sjednocená síla Evropy. Vyzývám vás, abyste na to nezapomínali a nezapomínali, jak mnoho je Evropa schopna dokázat. Jistě můžeme Rusko dotlačit ke spravedlivému míru. Mír je to, co si přejeme nejvíce,“ dodal.

Prezident Zelenskyj poděkoval svým partnerům za podporu ukrajinského mírového programu, iniciativy vedené Ukrajinou, jejímž cílem je dosáhnout spravedlivého ukončení války. Zdůraznil také, že na ruskou válku je třeba reagovat tvrdými sankcemi, zejména proti takzvaným „stínovým tankerům“ přepravujícím ropu a ropné produkty. „Putin může zabíjet, dokud tyto tankery fungují,“ řekl a pokračoval: „Dobře víte, že Putin si neváží lidí ani pravidel, pouze peněz a moci. To jsou věci, které mu musíme vzít, abychom obnovili mír.“

Závěrem prezident Zelenskyj řekl: „Nikdo si nemůže užívat klidné vody uprostřed bouře. Musíme udělat vše pro to, abychom tuto válku ukončili čestně a spravedlivě. Tisíc dní války je obrovská výzva. Příští rok musíme učinit rokem míru.“



Vystoupení představitelů politických skupin

Většina vedoucích představitelů politických skupin potvrdila svou pevnou podporu Ukrajině a vyzvala vedení EU, aby Ukrajině dodalo zbraně nezbytné k vítězství ve válce, včetně systémů protivzdušné obrany, raket dlouhého doletu, tanků a bezpilotních letounů.

Ve světle nedávných voleb v USA poslanci uvedli, že Evropa musí zůstat jednotná, převzít větší odpovědnost a zároveň pokračovat v poskytování finanční a humanitární pomoci.

Několik vedoucích představitelů politických skupin znovu potvrdilo svou podporu aspiracím Ukrajiny na členství v EU a NATO, jakož i vytvoření skutečného evropského obranného pilíře. Zdůraznili, že Evropa bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, dokud to bude nutné, a to vším, co k tomu bude zapotřebí.

Na závěr zasedání předsedkyně Parlamentu oznámila, že na budovách Parlamentu v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku bude vedle vlajky EU vlát i ukrajinská vlajka.



Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20241114IPR25417/prezident-zelenskyj-tuto-valku-musime-ukoncit-cestne-a-spravedlive





Přepis projevu dle

https://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-zaslugovuye-na-te-shob-nastupnij-rik-stav-rokom-mir-94501

Ukrajina si zaslouží, aby se příští rok stal rokem míru

projev prezidenta k účastníkům mimořádného zasedání Evropského parlamentu u příležitosti 1000 dnů totální války

Moc vám děkuji. Děkuji vám, milá Roberto, paní předsedající!

Vážené dámy a pánové, milí přátelé, naši přátelé, přátelé Ukrajiny!

Děkuji vám za podporu Ukrajiny.

Děkuji ti, Roberto, že jsi svolala toto mimořádné zasedání Evropského parlamentu u příležitosti 1000 dnů totální války.

Děkuji ti za to, že jsi zajistila, aby se ani jeden z tisíce dnů této strašné války nestal dnem zrady našich společných evropských hodnot.

Dokázali jsme, že tyto hodnoty nejsou jen slova – nejsou něčím abstraktním. Evropské hodnoty a evropský způsob života – když se promění v činy – chrání životy skutečných lidí. Děkuji vám za to.

Společně – Ukrajina, celá Evropa a naši partneři v Americe a po celém světě – jsme dokázali nejen zabránit Putinovi v obsazení Ukrajiny, ale také bránit svobodu všech evropských národů.

I se severokorejským Kim Čong-unem po boku zůstává Putin menší než sjednocená síla Evropy. Vyzývám vás, abyste na to nezapomínali. Nezapomínejte, jak mnoho je Evropa schopna dokázat.

Pokud jsme dokázali zastavit pád evropského způsobu života, pak jistě dokážeme dotlačit Rusko ke spravedlivému míru.

Mír je to, po čem toužíme nejvíce. Před dvěma lety jsme navrhli mírovou formuli a jsem vděčný celé Evropě a každému partnerovi, který ji podpořil. A vy v Evropském parlamentu jste byli mezi prvními, kdo mírovou formuli podpořil. A jediný, kdo je proti, je ten, kdo tuto válku začal – je to Rusko.

A my musíme tlačit Rusko ke spravedlivému míru.

Na každý úder a každou hrozbu ze strany Ruska je třeba reagovat tvrdými sankcemi.

Již tisíc dní je klíčové radikálně omezit schopnost Ruska financovat válku prostřednictvím prodeje ropy. Ropa je krví Putinova režimu. A stínová flotila tankerů je tím, co jej udržuje při životě.

Dokud tyto tankery fungují, Putin dál zabíjí. Důrazné sankce jsou nezbytné.

Děkuji každému z vás – ještě jednou děkuji, Roberto – děkuji každému z vás, kdo podporuje naše lidi – naši odolnost, naši schopnost obnovit bezpečnost i po těch nejničivějších masových útocích ze strany Ruska. Společně jsme dokázali mnoho. Nesmíme se však bát udělat ještě více.

Nyní Putin přivedl k ukrajinským hranicím 11 000 severokorejských vojáků. Tento kontingent se může rozrůst až na 100 000.

Zatímco někteří evropští lídři přemýšlejí o tom, že na úkor Ukrajiny vyhrají nějaké volby nebo něco podobného, Putin se soustředí na vítězství v této válce. Sám od sebe se nezastaví. Čím více času bude mít, tím horší budou podmínky.

Každé „dnes“ je nejlepší okamžik, zatlačit na Rusko ještě víc. A je to jasné – bez určitých klíčových faktorů nebude mít Rusko skutečnou motivaci k smysluplnému jednání: bez požárů svých muničních skladů na ruském území, bez narušené vojenské logistiky, bez zničených ruských leteckých základen, bez ztracených schopností vyrábět rakety a bezpilotní letouny a bez konfiskace svého majetku.

Dobře víte, že Putin si neváží lidí ani pravidel, ale pouze peněz a moci – to jsou věci, které mu musíme vzít, abychom obnovili mír.

Pokud si někdo v Evropě myslí, že může Moskvě prodat Ukrajinu – nebo jakoukoli jinou zemi, například pobaltské státy, Balkán, Gruzii nebo Moldavsko – a něco za to získat, ať si vzpomene na tuto jednoduchou pravdu – nikdo si nemůže užívat klidných vod uprostřed bouře.

Musíme udělat vše pro to, abychom tuto válku ukončili – čestně a spravedlivě, jak jste řekla, Roberto. A samozřejmě společně. Společně.

Tisíc dní války je obrovská výzva. Obrovská výzva. Ukrajina si zaslouží, aby se příští rok stal rokem míru.

Děkujeme vám!

Ještě jednou děkuji. Moc vám děkuji. Děkuji vám za vaše předsevzetí, za vaše rozhodnutí, za vaše zásady, za vaše návštěvy na Ukrajině během války, během prvního roku války, zejména během prvního roku, kdy to bylo tak těžké. A děkuji za vaši víru v Ukrajinu. Moc vám děkuji.

Sláva Ukrajině!